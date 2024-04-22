مؤسس “ترون” يشتري ايثيريوم بقيمة تفوق 405 مليون دولار

يقود “جاستن صن”، مؤسس شبكة ترون، بعملية شراء ضخمة لعملات الايثيريوم، وفقا لما أشارت إليه منصة تحليل البيانات “Lookonchain”.

تكشف البيانات الصادرة من “Lookonchain” عن استحواذ “جاستن صن” منذ 8 أبريل وحتى الآن على مجموع 127,388 إيثيريوم بقيمة تقديرية تصل إلى 405.19 مليون دولار.

المحافظ الرقمية المرتبطة بـ “جاستن صن” ليست فقط نشطة في شراء الإيثيريوم، بل تظهر أيضا أنشطة بيع قوية.

فمنذ 31 من مارس، سُجلت تحويلات تبلغ قيمتها 787 مليون دولار إلى منصة بينانس عبر شبكة ترون، وهي خطوة تُعقّد التفسيرات حول استراتيجيات تداول “صن”.

الحساب الذي يحوي على 405.19 مليون دولار من الايثيريوم، والمرتبط بـ “جاستن صن”، هو جديد نسبيا ويبلغ من العمر حوالي ثلاثة أسابيع.

تُظهر السجلات أن المحافظ الأخرى المرتبطة بـ “صن” قد قامت بعمليات شراء مماثلة بشكل عام، حيث استحوذت محفظة مرتبطة بمحفظة “صن” على ما مجموعه 168,369 ايثيريوم بقيمة تقارب 487 مليون دولار بسعر 2,894 دولار لكل إيثيريوم بين 12 و24 فبراير، وتمت هذه العمليات عبر منصة بينانس ومنصات التبادل اللامركزية.

ما الذي يدفع “جاستن صن” لشراء إيثيريوم؟

مع وجود مجموع إجمالي يصل إلى 295,757 ايثيريوم بقيمة 891 مليون دولار بمتوسط سعر 3014 دولار، يتضح أن هناك معرفة أو استراتيجية وراء هذه التحركات.

عادة ما يبرر “جاستن صن” هذه التحركات الضخمة كجزء من استراتيجية لتوزيع السيولة عبر مشاريعه المتعددة.

على سبيل المثال، تعاملاته بعملة Shiba Inu (SHIB)، حيث صُنّف في وقت سابق كأحد أكبر المحافظ الحاملة لهذه العملة.

لكن استراتيجيته في توزيع السيولة عبر عدة مشاريع هي الدافع الرئيسي وراء جل تحركاته.

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