شركة نفط في فنزويلا تتبنى عملة التيثر (USDT) وسط العقوبات الأمريكية!

وفقا لتقرير صادر عن وكالة رويترز، ستستعين شركة النفط الفنزويلية الوطنية (PDVSA)، والتي تديرها الدولة، بالعملة الرقمية التيثر (USDT) لتسوية صادراتها من النفط الخام والوقود، وذلك في ظل إعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات نفطية على فنزويلا.

وقد أكد ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز أن شركة (PDVSA) تسعى لتسريع تحولها نحو استخدام التيثر (USDT) بهدف تقليص مخاطر تجميد عائداتها في الحسابات البنكية الأجنبية نتيجة الإجراءات الأمريكية.

أشار ذات المصدر الصحفي إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية قررت مؤخرا عدم تجديد الترخيص العام لعملاء ومقدمي خدمات (PDVSA)، مانحة إياهم مهلة حتى 31 مايو لإنهاء المعاملات.

هذا القرار من المتوقع أن يصعب على فنزويلا تعزيز إنتاجها وصادراتها النفطية، حيث ستحتاج الشركات الآن إلى انتظار التراخيص الأمريكية الفردية للتعامل.

لذا بدأت (PDVSA) بالفعل في الانتقال تدريجيا إلى استخدام التيثر (USDT) لمبيعات النفط منذ العام الماضي.

عملة التيثر الرقمية (USDT)، المرتبطة بالدولار الأمريكي والمصممة للحفاظ على قيمة مستقرة، يبدو أنها بدأت تظهر كبديل في بعض المعاملات النفطية الدولية، رغم أن استخدام العملات المشفرة لا يزال غير شائع في هذا القطاع.

أعلن وزير النفط الفنزويلي، “بيدرو تيليتشيا”، أن الشركة تتعامل بعملات متعددة وفقا للمتفق عليه في العقود، وفي بعض الحالات، قد تكون التيثر (USDT) هي طريقة الدفع المفضلة.

وعلى الرغم من التحديات التي تفرضها العقوبات الأمريكية، أفادت رويترز بأن صادرات فنزويلا النفطية قد ازدادت تحت قيادة “تيليتشيا”، لتصل إلى نحو 900 ألف برميل يوميا في مارس 2024، وهو الأعلى في السنوات الأربع الماضية.

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