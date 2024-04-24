هل مازالت شركة “تسلا” تحتفظ بالبيتكوين في ميزانتها العمومية؟

المتابع لسوق الكريبتو يعلم أن شركة “تسلا” سبق لها وأن دخلت سوق الكريبتو بقوة بإعلانها توفر بيع سياراتها مقابل البيتكوين وشرائها بقيمة مليار ونصف بيتكوين وإدراجه في ميزانيتها العمومية.

لكن بعدها بمدة زمنية تراجعت عن توفير سياراتها للبيع مقابل البيتكوين وباعت جزء كبير مما تملكه من البيتكوين.

اليوم تحتفظ شركة “تسلا”، الرائدة في تصنيع السيارات الكهربائية، بأصول رقمية تقدر بـ 184 مليون دولار في ميزانيتها العمومية، وفقا لنتائج أرباح الربع الأول.

على الرغم من ارتفاع سعر بيتكوين بأكثر من 72% على أساس سنوي، إلا أن قيمة ممتلكات الشركة ظلت ثابتة نظرا لأن الأرباح غير المحققة لا تُسجل.

استحوذت شركة “تسلا” في البداية على بيتكوين بقيمة 1.5 مليار دولار في فبراير 2021، مما دفع سعر العملة المشفرة الرئيسية إلى مستويات قياسية جديدة.

في أبريل 2021، قلصت شركة “تسلا” حصتها بنسبة 10% لتأمين عائدات بقيمة 272 مليون دولار.

وفي يوليو الماضي، باعت الشركة الغالبية العظمى من ممتلكاتها من البيتكوين.

شهدت أسهم تسلا انخفاض كبير في أرباحها بنسبة 55% في الربع الأول من العام، بينما انخفضت إيراداتها بنسبة تصل إلى 9%.

انخفض سهم “تسلا” بأكثر من 40% على أساس سنوي حتى الآن، حيث تواجه الشركة منافسة شديدة في الصين.

تكافح شركة “إيلون ماسك” للتنافس مع الشركات المصنعة المحلية في الصين مثل “BYD”.

على الرغم من النتائج المالية المحبطة، لا يزال “ماسك” قادر على إثارة اهتمام المستثمرين بإعلان خطط لإطلاق سيارة “تسلا” بتكلفة أقل في النصف الثاني من عام 2025.

كما ألمح إلى أن سيارة الأجرة الآلية للشركة قد تُسمى “Cybercab”. على الرغم من قلة التفاصيل، لا تزال الوعود الغامضة من “ماسك” تدفع السهم للارتفاع بشكل ملحوظ، حيث ارتفع سعر TSLA بنسبة تصل إلى 13% في التداول قبل فتح السوق.

في وقت سابق من هذا الشهر، اضطرت الشركة أيضا للإعلان عن عمليات تسريح جماعية للعمال لخفض التكاليف.

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