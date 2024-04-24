بينانس تنهي عملية الحرق الفصلية رقم 27 لعملة BNB بحرق ما يقارب 2 مليون BNB

أعلنت بينانس عن إتمامها للحرق الفصلي رقم 27 لعملتها الرقمية المشفرة BNB، حيث تم حرق وإتلاف ما يقدر بـ 1,944,4552.51 من عملات BNB، بقيمة إجمالية تصل إلى 1.17 مليار دولار.

هذا الإجراء يأتي في إطار التزام بينانس بتقليص عدد العملات المتداولة، والذي أعلنت عنه رسميا على موقعها الإلكتروني.

حاليا، يتم تداول عملة BNB بسعر يقارب 615 دولار، محققة ارتفاع بنسبة 1.5% خلال 24 ساعة الماضية.

تُستخدم عملة BNB كرمز رقمي أساسي لشبكة BNB الذكية، وblockchain Greenfield، وopBNB L2s، وتلعب دور حيوي في دعم النظام البيئي لهذه الشبكات، بالإضافة إلى أدوارها في الحوكمة وتمكين التفاعل مع المشاريع المتطورة عليها.

تم إطلاق عملة BNB في العام 2017، مع التزام من المنصة بإزالة 100 مليون عملة من التداول عبر إجراءات الحرق، ليظل في النهاية 100 مليون عملة فقط متداولة.

تعتمد منصة بينانس على آلية الحرق التلقائي التي تنفذ هذا الالتزام بشكل دوري كل ربع سنة.

الحرق التلقائي لـ BNB يعد إجراء موضوعي وقابل للتدقيق بشكل مستقل، حيث يُعرض تقريره بشكل ربع سنوي، ويعمل بشكل مستقل عن منصة بينانس المركزية.

تحرص شبكة بينانس كذلك على حرق جزء من رسوم الغاز على الشبكة بشكل فعلي من خلال آلية Real-Time-Burn.

أما الحرق في الربع الحالي والقادم فسيختلف عن السابق، حيث سيتم مباشرة على شبكة BNB الذكية عبر BNB Chain Fusion، وسيتم إرسال الرقم المعني من BNB إلى عنوان يُعرف بـ “الثقب الأسود”.

كشفت بينانس أيضا عن تفاصيل برنامج Pioneer Burn الذي يستهدف إزالة العملات من التداول بعد الحرق بشكل يعادل الأموال المفقودة التي يمكن التحقق منها من قبل مستخدمي شبكة BNB المؤهلين، ويُحتسب هذا الرقم ضمن الإجمالي الربع سنوي للحرق.

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