هذا هو أكبر خطأ ارتكبه “CZ” مؤسس بينانس حسب تصريح الشريك المؤسس!

اعتذر “CZ”، مؤسس بينانس والرئيس التنفيذي السابق للشركة، علنا عما وصفه بالقرارات السيئة، معبرا عن تحمله المسؤولية الكاملة عن تلك الأفعال.

جاء هذا الاعتذار في أعقاب تسوية بينانس مع وزارة العدل الأمريكية في نوفمبر 2023، حيث من المقرر أن يصدر الحكم على “CZ” في 30 أبريل.

على الرغم من تنازل “CZ” مسبقا عن حقه في استئناف أي حكم، فإنه يواجه عقوبة محتملة بالسجن لمدة 36 شهر، مع اقتراح من وزارة العدل بتخفيضها إلى 18 شهر.

في رسالة موجهة إلى القاضي “ريتشارد أ. جونز” من المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الغربية من واشنطن بتاريخ 24 أبريل، اعترف “CZ” بإخفاقاته السابقة وأكد على التغييرات التي تم تنفيذها في مجال الامتثال داخل بينانس خلال فترة ولايته.

كما سلط الضوء على دمج ضوابط صارمة وعبر عن استسلامه الطوعي وقبوله المسؤولية في القضية الجارية، معربا عن رغبته في حل الأمور أمام المحكمة والبحث عن فرص جديدة.

من جانبها، تحدثت “هي يي”، التي تعد المؤسس المشارك لشركة بينانس، أمام المحكمة، مستعرضة مسارها المهني غير التقليدي الذي يتسم بالبساطة والنزاهة.

ووصفت مشاركتها في مجال العملات المشفرة بأنها مدفوعة بمبادئ الشمولية وتكافؤ الفرص، بهدف دعم المختبرات التقنية الحيوية الصغيرة والمبادرات الشبابية.

وأشارت “هي يي” إلى أن الخطأ الأكبر الذي ارتكبه “CZ” كان الجهل، ملاحظا أن الفريق المؤسس كان يفتقر إلى الخبرة القانونية وإتقان اللغة الإنجليزية، باستثناء “CZ”.

على الرغم من خبرتهم المحدودة، قاد “CZ” الفريق بعدالة وشعور قوي بالمسؤولية، حتى وإن كان ذلك من خلال ارتكاب الأخطاء.

يدعم طلب “CZ” للرأفة عدد من أفراد عائلته، بما في ذلك زوجته وطفلاه اللذان يدرسان في مؤسسات أمريكية، بالإضافة إلى أخته، التي كانت مديرة تنفيذية سابقة في “مورغان ستانلي”.

واعترفت أخته “جيسيكا تشاو” بأخطاء أخيها “CZ” مع التأكيد على التزامه بالإيثار، وسلطت الضوء على النزاع مع FTX وأشارت إلى تفاني “CZ” في الحفاظ على نزاهة بينانس من خلال الامتناع عن إساءة استخدام أموال العملاء.

يذكر أن بينانس قامت بتسوية الاتهامات المتعلقة بانتهاكات قوانين مكافحة غسل الأموال والعقوبات الأمريكية في أواخر العام الماضي، مما أدى إلى فرض غرامات تصل إلى 4.3 مليار دولار وخضوعها لرقابة من السلطات.

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