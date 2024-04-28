منصة Upbit تهيمن على سوق تداول العملات المشفرة في كوريا الجنوبية

تستمر منصة Upbit، التي تتخذ من كوريا الجنوبية مقرا لها، في تعزيز مكانتها كمنصة قائدة في سوق العملات الرقمية المشفرة محليا وعالميا، حيث تسيطر على أكثر من 80% من حجم التداول في كوريا الجنوبية وتحتل المركز الخامس عالميا.

تأتي هذه الأرقام في وقت تستعد فيه كوريا الجنوبية لتنفيذ تشريعات جديدة تهدف إلى تعزيز حماية المستثمرين، وذلك في أعقاب انهيار عملة TerraUSD المستقرة.

اللوائح الجديدة المتوقع تطبيقها في يوليو تشمل متطلبات صارمة مثل تعزيز الاحتياطي وحماية المستثمرين، وتشديد الرقابة على المعاملات المشبوهة.

تثير هذه الإجراءات مخاوف من أن تعزز هيمنة Upbit، وتؤدي إلى توسيع الفجوة بينها وبين المنافسين الأصغر.

أشار “نام هيون جون”، المتحدث باسم منصة “Bithump”، إلى التحديات الناتجة عن الإطار التنظيمي الجديد.

من جهته، علق “سيمون سيوجون كيم”، الرئيس التنفيذي لشركة “Hashed”، على الصعوبات التي قد تواجهها منصات التداول الأصغر في التكيف مع المعايير الجديدة.

التحديات التنظيمية أثرت أيضا على منصات التداول الدولية مثل “Crypto.com”، التي أعلنت عن تأخير خططها للدخول إلى السوق الكورية.

تم تسليط الضوء على هذه القضية بسبب التدقيق التنظيمي والقلق حول ممارسات مكافحة غسيل الأموال.

لكن وعلى الرغم من التحديات التنظيمية، تستمر شهية كوريا الجنوبية للعملات المشفرة في النمو، مع تداول أكثر من 10% من السكان بنشاط في هذا القطاع.

يُبرز “هو تشان تشونغ”، رئيس التسويق في “CryptoQuant”، التزام الكوريين المتزايد تجاه العملات المشفرة كبديل استثماري متنامي.

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