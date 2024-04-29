هل ستنخفض عملة البيتكوين أكثر وتزور مستوى 50 ألف دولار؟

شهد سعر البيتكوين انخفاض يزيد عن 15% من أعلى مستوى له والذي سجله في منتصف شهر مارس، بعدها تراجع السعر ووصلت العملة إلى أدنى مستوى لها في عشرة أيام بقيمة تقل عن 62,000 دولار صباح اليوم الاثنين.

في تحليل أجراه محللون في شركة “Stockmoney Lizards” بتاريخ 28 أبريل، أوضحوا أن السوق قد مر بنصف دورته، لكن عملة البيتكوين لا زالت تشهد انخفاضات متتالية.

وعلى الرغم من أننا لم نصل إلى نهاية السوق الصاعدة، إلا أنهم أشاروا إلى توقعات تنبئ بأن السوق يمر بتصحيح قد يدفع الأسعار للانخفاض إلى مستوى 50 ألف دولار قبل أن ينعكس اتجاه العملة وتتجه إلى الصعود.

أطلق البعض على هذه الحالة اسم “القمة الثلاثية” أو “توزيع Wyckoff”، مؤكدين أن عملة البيتكوين تمر بفترة تصحيح.

مع الانتهاء من حدث الانقسام، مازالت عملة البيتكوين تسجل انخفاضات متكررة، مما يثير القلق بين المستثمرين، خاصة في ظل الوضع الجيوسياسي والاقتصادي الراهن.

تتطلب الأوضاع الحالية تحليلا للرسوم البيانية والمؤشرات لفهم أعمق لما يحدث.

من الضروري النظر في عدة طبقات من الدعم الموجودة عند 60 ألف دولار، 56 ألف دولار، و52 ألف دولار، حيث تزداد احتمالية كسر كل طبقة عند تخطي الطبقة التي تعلوها.

تظل التوقعات قصيرة المدى لشهر مايو، والذي يعتبر شهر محايد تاريخيا، تنبئ باتجاه صعودي محتمل ضمن النطاق التصحيحي، حيث يظل الاختراق ممكنا إذا استقرت الظروف السوقية، لكن الأخبار السلبية قد تدفع الأسعار نحو مستوى 50 ألف دولار.

من جهة أخرى من المتوقع أن يبقي البنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة مستقرة هذا الأسبوع، نظرا للتوقعات بارتفاع التضخم، مما قد يسرع من عملية التصحيح في السوق.

من ناحية أخرى، تقدم “CrypNuevo” نصائح بالتحفظ في الأسبوع المقبل وعدم الدخول في مراكز مفتوحة نظرا للاقتصاد المتدهور وارتفاع التضخم، مما يزيد من المخاطر في السوق.

في المقابل، لاحظ المحلل “Checkmatey” من “Glassnode” أن الوضع ليس بالغ السوء.

فمالكو التجزئة للبيتكوين، الذين يميلون للبيع عند أول إشارة للتصحيح، يبدو أنهم يعيدون تجميع مراكزهم مرة أخرى، مع تسجيل حسابات “Shrimp” التي تمتلك أقل من 1 BTC زيادة في التجميع بنحو 12,200 بيتكوين شهريا.

يظل التصحيح جزء صحي من دورات السوق ويوفر فرص للشراء في أوقات الانخفاض.

مع ذلك، يبقى السؤال حول مدى عمق ومدة هذا التصحيح.

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