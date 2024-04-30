مستقبل DeFi: ترقب لمؤتمر “Chainlink” في الرياض بحضور مؤسس المشروع ” سيرجي نزاروف”

في حدث مرتقب يُعقد في الرياض، سيشارك “سيرجي نزاروف”، المؤسس المشارك لشركة Chainlink، في مؤتمر “مستقبل التمويل Onchain” الذي يستكشف التقدم الحاصل في مجال الحوسبة اللامركزية وتأثيره على اقتصاد الأصول الرمزية.

تقام هذه الفعالية البارزة في:

شفرة بن عبدالملك بن سكينة، هشام بن عبدالملك، بالرياض 11636، المملكة العربية السعودية.

يأتي هذا الحدث كفرصة فريدة للمشاركين للاستماع مباشرة من “سيرجي نزاروف” الذي سيعرض كيف أتاحت منصة Chainlink، التي تلتزم بمعايير الصناعة، إجراء معاملات بقيمة تتجاوز 10 تريليون دولار.

كما سيناقش “نزاروف” التحولات التي تجري في عالم التكنولوجيا المالية وكيف تشكل “Chainlink” جزء أساسي من هذا التطور، خاصة في منطقة الشرق الأوسط حيث يتزايد الطلب على هذه التكنولوجيا.

إلى جانب “نزاروف”، سيكون هناك محاضرة يقدمها الدكتور “ماجد المنصوري”، أحد المؤسسين لشركة “نيتاج كابيتال” وهو أستاذ مساعد بجامعة الملك عبد العزيز.

سيتناول الدكتور “المنصوري” أثر التكنولوجيا المالية الجديدة على الأسواق المحلية والدولية.

يبدأ الحدث بفترة للتواصل من الساعة 3:00 مساء بتوقيت السعودية حتى 3:45 مساء، يليها محاضرة الدكتور “المنصوري” من 3:45 مساء إلى 4:00 مساء.

بعد ذلك، سيقدم “نزاروف” عرضه التقديمي من الساعة 4:15 مساء حتى 4:45 مساء، يعقبه محادثة بين كل من “سيرجي” والدكتور “ماجد”.

تعتبر هذه الفعالية فرصة مثالية للمهتمين بتكنولوجيا البلوكشين والعملات المشفرة للتعرف على آخر المستجدات في القطاع.

ندعو جميع المهتمين بعالم العملات المشفرة والتكنولوجيا المالية لحضور هذا الحدث الهام والاستفادة من النقاشات المثرية والحصول على فرص التواصل وتعزيز المعرفة حول القطاع.