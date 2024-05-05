تقرير يكشف عن أفضل مشاريع الطبقة الثانية من حيث التطوير في شهر أبريل!

رغم تعرض سوق العملات المشفرة لخسائر فادحة في أبريل، إلا أن مشاريع شبكات الطبقة الثانية شهدت نشاط تطويري مكثف، ما يعكس الثقة العالية بتلك المشاريع على الرغم من التراجع في قيمة عملاتها الرقمية.

وفقا لمنصة تحليل البيانات المتعلقة بالعملات المشفرة “Santiment”، تم تقييم أفضل عشر شبكات للطبقة الثانية بناء على معدل نشاط المطورين في “GitHub” خلال الثلاثين يوم الماضية، وذلك بعد استبعاد النشاطات غير الأساسية لكل مشروع.

ذكرت “Santiment” أن البيانات تم جمعها من المستودعات الخاصة بالمشاريع عبر عملية تم تدقيقها للتأكد من تضمين جهود الفرق التي تعمل على التحسين والابتكار فقط.

يُستخدم نشاط “GitHub” لتقييم مدى فاعلية الفريق في تطوير البروتوكول، كما أن النشاط التطويري المرتفع يقلل من احتمالية أن يكون المشروع مجرد عملية احتيال.

بحسب منهجية “Santiment”، برز بروتوكول “Optimism” القائم على الايثيريوم كأبرز شبكة بأعلى نشاط تطويري بلغ 541.33 التزام، بزيادة قدرها 146٪ مقارنة بالمشروع التالي.

ومع ذلك، انخفض سعر العملة الرقمية الأصلية للمشروع OP بأكثر من 17٪ خلال الثلاثين يوم الماضية.

تلتها شبكة “Starknet”، وهي شبكة لامركزية، بنشاط تطويري بلغ 220.23، في حين تراجع سعر العملة الرقمية الخاصة بالمشروع والمسماة STRK بنحو 36٪ خلال الشهر الأخير.

واحتلت “Arbitrum” المركز الثالث بنشاط تطويري قدره 110.77، بينما تراجعت قيمة عملتها الرقمية ARB بنسبة 32٪ خلال نفس الفترة.

كما تم تسجيل نشاط تطويري ملحوظ لبروتوكولات “Cartesi” و”Immutable X” و”Skale Network” بنسب 56.97 و49.07 و28.07 على التوالي، وتعرضت عملاتها الرقمية الأصلية لانخفاضات ملحوظة.

وأخيرا، ضمت القائمة أفضل شبكات الطبقة الثانية من حيث التطوير في 30 يوم الأخير كل من:

MintLayer، Polygon، MetisDAO، وMantle، مع نشاط تطويري بلغ 23.53 و20.43 و7.87 و5.33 على التوالي.

وكما هو الحال مع المشاريع الأخرى، سجلت عملات هذه المشاريع خسائر ملحوظة خلال شهر أبريل.

اقرأ أيضا:

السلطات الهولندية تعتقل مشتبه به في قضية احتيال كازينو “ZKasino” القائم على الكريبتو!

مدير تنفيذي سابق في FTX يوافق على نقل ملكية في جزر البهاما ضمن صفقة الإقرار بالذنب