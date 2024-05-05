هل سيتحول “التيليغرام” ليصبح تطبيق قائم على العملات المشفرة؟ وماذا سيحدث لـ TON؟

بعد أشهر من حديث “إيلون ماسك” عن تحويل منصة X إلى “تطبيق لكل شيء” وإدخال مدفوعات العملات المشفرة من نظير إلى نظير في عام 2024.

يثير “التيليغرام” الآن ضجة باعتباره أول منصة رئيسية تحتضن نظام الويب 3 البيئي.

في مقابلة حديثة مع المحلل “تاكر كارلسون”، أشاد فيها بمؤسس التيليغرام.

خاصة بعد تبني “التيليغرام” مؤخرا لـ TON والتيثر وميزات أخرى، حيث اكتسبت المنصة اهتمام متزايد من مجتمع العملات الرقمية المشفرة.

هل ينتمي TON إلى “التيليغرام”؟

تم تطوير الشبكة المفتوحة (TON) في الأصل بواسطة “التيليغرام”، لكن معركة قانونية مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أدت إلى تخلي الشركة عن جهود التطوير في مايو 2020.

كان الهدف الأصلي هو دمج البلوكشين في منصة “التيليغرام”، ولكن الهيئة أحبطت هذه المحاولة.

في منشور بعنوان “ما كان TON ولماذا انتهى”، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة “التيليغرام” أنهم اتخذوا هذا القرار استجابة لحكم محكمة أمريكية يمنع “التيليغرام” من توزيع عملات Gram في جميع أنحاء العالم.

وأوضح “دوروف”:

أعلنت المحكمة الأمريكية أنه لا يمكن توزيع عملات Gram ليس فقط في الولايات المتحدة، بل على مستوى العالم. لماذا؟ لأنه، وفقا للمحكمة، قد يجد المواطن الأمريكي طريقة ما للوصول إلى منصة TON بعد إطلاقها.

قرر “دوروف” قطع العلاقة مع TON، التي أصبحت بعد ذلك مجتمع مستقل من المدققين، حيث تم إطلاق شبكة البلوكشين TON بشكل مستقل عن “التيليغرام” في 7 مايو 2020.

ومع ذلك، عادت “التيليغرام” لدعم TON في سبتمبر من العام الماضي، معلنة أن شبكة البلوكشين والرمز الرقمي المرتبط بها سيكونان البنية التحتية الرسمية لـ الويب 3 الخاصة بها.

للتقليل من حصة “التيليغرام” في TON إلى ما يقرب من 10% من العرض، تعتزم الشركة بيع الفائض من ممتلكاتها من TON للمستثمرين على المدى الطويل في إطار خطة استحقاق مدتها 1-4 سنوات، وبخصم عن السعر السوقي.

وبهذه الطريقة، سيتم قفل TON الحر، مما يؤدي إلى استقرار النظام البيئي وتقليل التقلبات.

في سبتمبر 2023، قدمت “التيليغرام” محفظتها المشفرة المبنية على بلوكشين TON.

أعلنت مؤسسة TON أن المشاريع التي تعمل على بلوكشين TON ستحصل على أولوية الوصول إلى منصة إعلانات ، “Telegram Ads”.

بينما تتوفر ميزة المحفظة حاليا في الإعدادات للمستخدمين الحاليين، من المقرر أن يبدأ طرحها عالميا في نوفمبر، باستثناء الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى.

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