إعلان منصة بينانس حذف 6 أزواج تداول لعملات رقمية: التفاصيل هنا بينانس وبشكل دوري تقوم بإزالة تداول بعض أزواج العملات الرقمية التي ترى أنها لا تتوافق مع سياستها وأهدافها. مؤخرا أعلنت بينانس عن حذف أزواج تداول في خطوة لتحسين نظام التداول الخاص بها في منصة بينانس فيوتشرز ومنصة العقود الدائمة. أزواج العملات المعنية بالحذف من التداول في بينانس فيوتشرز هي: STPTUSDT وSNTUSDT وMBLUSDT وذلك ابتداء من 13 مايو. وبالمثل، ستخضع العقود الدائمة للزوج RADUSDT وCVXUSDT لنفس العملية في 14 مايو، وبعد ذلك سيتم شطب العقود بالإضافة إلى عملية الشطب، ستنفذ بينانس فيوتشرز تعديلات على مستويات الرافعة المالية والهامش للعقود الدائمة المذكورة أعلاه في 6 مايو. حاليا يُنصح المستخدمون الذين لديهم مراكز حالية بإجراء التعديلات اللازمة لتجنب أي مخاطر تصفية محتملة. اقرأ أيضا: هل سيتأثر سوق الكريبتو بالاعلانات الاقتصادية المرتقبة هذا الأسبوع؟ تقرير: عمليات الاختراق والاحتيال المتعلقة بالعملات الرقمية تسجل أدنى مستوياتها في شهر أبريل 2024

كانت هذه تفاصيل خبر إعلان منصة بينانس حذف أزواج تداول لعملات رقمية جديدة: التفاصيل هنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المشفرين العرب وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.