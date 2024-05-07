تعرض "كوين بيس" لدعوى قضائية جديدة في كاليفورنيا وفلوريدا: التفاصيل هنا

يمر سوق الكريبتو بشكل عام بفترة من التنظيم الغير مسبوق من الهيئات التنظيمية الأمريكية وعدة هيئات آخرى في مختلف أرجاء العالم.

مؤخرا تم رفع دعوى قضائية جديدة ضد شركة تداول العملات المشفرة “كوين بيس” ومديرها التنفيذي، “بريان أرمسترونغ”، من مجموعة من المدعين من كاليفورنيا وفلوريدا يزعمون أنهم تعرضوا للخداع لشراء أوراق مالية غير مسجلة.

وللعلم ليست هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها شركة “كوين بيس” لمثل هذه العقبات القانونية حيث لدى الشركة بالفعل دعوى قضائية قائمة ضدها من طرف هيئة SEC في عام 2023.

دعوى قضائية جديدة ضد “كوين بيس”:

الدعوى القضائية الجديدة تم رفعها في محكمة المنطقة الشمالية من كاليفورنيا، قسم “سان فرانسيسكو”.

المدعين هم “جيراردو أسيفز”، و”توماس فان”، و”إدوين مارتينيز”، و”تيفاني سموت”، و”إدوارد كوردي”، و”بريت ماجارد”.

وفقا للدعوى فإن شركة “كوين بيس” اعترفت في اتفاقية المستخدم الخاصة بها بأنها تعمل كوسيط لأصول الأوراق المالية.

بالإضافة إلى ذلك، ادعى المدعون أنه تم تسليط الضوء على وساطة “Coinbase Prime” كوسيط للأوراق المالية.

يسعى المدعون إلى الحصول على التعويضات القانونية بموجب قانون الولاية، والحصول على حكم زجري من خلال محاكمة أمام هيئة محلفين.

بذلك أصبحت شركة “كوين بيس” تقاتل وتواجه العديد من الجبهات التنظيمية والقانونية القادمة سواء من أفراد أو من هيئات.

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