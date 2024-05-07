تحديث جديد حول قضية الريبل وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية!

مازالت قضية الريبل وهيئة SEC متواصلة مع محاولة كل طرف تمييل كفة العدالة لصالحه.

مؤخرا ووفقا لآخر التحديثات فإن الهيئة التنظيمية SEC قدمت ملخص وعريضة داعمة لموقفها مختومة، ومن المتوقع أن يتم تقديم النسخة المنقحة والعامة ابتداء من يوم غد 8 مايو وقبل ذلك يجب على الطرفين أن يجتمعا ويتشاورا لتحديد التنقيحات المطلوبة.

هذا وتم تحديد تاريخ 13 مايو لتقديم الخطابات الشاملة.

وجاء في الوثيقة الرسمية للمحكمة:

بموجب الاقتراح المشترك، سيُطلب من الأطراف تقديم نسخ عامة منقحة من جميع المستندات في غضون 14 يوم من صدور أحكام المحكمة بشأن طلبات الختم الشامل.

كان رد فعل سعر XRP إيجابي على التطورات الأخيرة، حيث ارتفع سعر العملة لفترة وجيزة إلى ما يقرب من 0.57 دولار.

وفي الساعات التالية، عاد إلى مستوياته الحالية عند 0.54 دولار (وفقا لبيانات CoinGecko)، بزيادة قدرها 5٪ على نطاق أسبوعي.

للتذكير بدأت المعركة القانونية بين شركة الريبل وهيئة SEC في ديسمبر 2020 عندما تم اتهام الشركة بجمع أكثر من 1.3 مليار دولار بشكل غير قانوني في عرض أوراق مالية غير مسجلة عن طريق بيع XRP.

تصر الشركة على أنه لا ينبغي تصنيف عملتها الأصلية كأوراق مالية، وبالتالي لا يقع ضمن اختصاص هيئة SEC.

حاليا وبعد 3 سنوات من الأخذ والرد لم يصل الطرفان إلى التسوية النهائية لحد الساعة، وبحسب المتتبعين وخبراء القانون فإن القضية مازالت مستمرة ربما لسنوات طويلة أخرى، بسبب التأخير من الطرفين.

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