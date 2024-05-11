شبكة BASE التي تديرها كوين بيس تغزو سوق التمويل اللامركزي

قبل فترة، أطلقت شركة “كوين بيس” شبكة بلوكشين تسمى “BASE” وهي شبكة طبقة ثانية.

وفقا لأحدث تحليل من شركة “فرانكلين تمبلتون” فإن شبكة “BASE” حظيت بإهتمام كبير من تطبيقات SocialFi مثل تطبيق Friend.Tech.

لفت نموذج Friend.Tech الانتباه له حيث يقوم على تمويل التفاعلات الاجتماعية وهو الأمر الذي لاقى نجاح خاصة مع التوزيع المجاني للعملة الرقمية “FRIEND”.

بالإضافة إلى ذلك، شهدت شبكة “BASE” طفرة ملحوظة في عرض USDC على شبكتها، بما يتجاوز 2.5 مليار دولار.

الزيادة الأخيرة جاءت مع إعلان “كوين بيس” في ديسمبر 2023 عن إمكانية تحويل USDC بشكل مجاني على شبكة “BASE” عبر محفظة كوين بيس، مما يشير إلى خطوة استراتيجية لتعزيز النظام البيئي للشبكة وتسهيل المعاملات السلسة للمستخدمين.

تشير الإحصائيات إلى أن شبكة “BASE” تتعامل مع ما يقرب من 46% من جميع معاملات “SocialFi”، مما يجعل هذه الفئة من التطبيقات مجالا حاسما لاعتماد الشبكة وتوسعها.

إحدى المنصات البارزة القائمة على شبكة “BASE” هي “Friend.Tech”، وهو تطبيق حصري للهاتف المحمول يعمل على تحقيق الدخل من خلال الأنشطة الاجتماعية للمستخدمين.

حيث تتيح منصة “Friend.Tech” إمكانية تحقيق صناع المحتوى للدخل من خلال التفاعل مع جمهورهم ، حيث يمكن للمستخدمين شراء “مفاتيح” أو “مشاركات” للأشخاص المؤثرين للوصول إلى غرف الدردشة الخاصة بهم بشكل يشبه منصة “تيك توك”.

اقرأ أيضا:

شركة “Grayscale” تسحب طلبها المتعلق بـETF الايثيريوم وتوضح السبب!

بنك “جي بي مورغان” يكشف عن مقتنياته من صندوق ETF البيتكوين المتداول في البورصة