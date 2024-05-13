استمرار ارتفاع هيمنة البيتكوين على سوق العملات الرقمية

يستمر البيتكوين في التأرجح ما بين مستويات 60 ألف دولار و64 ألف دولار وبين هذه الأقطاب والمستويات السعرية تواصل هيمنته على باقي العملات الرقمية البديلة في الارتفاع.

في الشهر الماضي اختبرت هيمنة عملة البيتكوين على سوق الكريبتو نسبة 57% لتعود في شهر مايو الحالي لمستويات أقل لكن في الساعات الماضية عادت نسبة الهيمنة للارتفاع مجددا.

وفقا لمنصة “CoinGecko” فقدت العملات الرقمية البديلة ما نسبته 5% لصالح هيمنة البيتكوين خلال 24 ساعة الأخيرة.

ويعود ذلك بشكل أساسي لتراجع العديد من العملات الرقمية البديلة ذات القيمة السوقية الكبيرة على مستوى أسبوعي مثل سولانا وكاردانو والدوج كوين…

ارتفاع سعر البيتكوين دون غيره من العملات الرقمية البديلة جعل الهيمنة تقفز لنسبة 55% قبل أن تتراجع لمستوياتها الحالية عند نسبة 53%.

حاليا الترقب على أوجه لبيانات مؤشر أسعار المستهلك الذي من شأنه يخض أسعار سوق الكريبتو، غير ذلك لا يوجد أي محفز ومؤثر ظاهر قد يؤثر بشكل مباشر على الأسعار ويجعلها ترتفع.

بالنسبة لمؤشر أسعار المستهلك فيرتقب أن يتم الكشف عنه يوم الأربعاء القادم.

إذا حمل المؤشر بيانات تشير إلى تراجع التضخم فقد يدفع ذلك الأسعار للارتفاع مما يشجع بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة.

بينما العكس صحيح اذا جاء التضخم بشكل أكبر من المتوقع فيمكن لذلك أن يؤثر بشكل سلبي على السوق.

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