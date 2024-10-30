منصة بينانس تطلق منصة "Binance Wealth" لإدارة الثروات الرقمية

أعلنت شركة بينانس، الشركة العالمية الرائدة في مجال العملات المشفرة، عن إطلاق “Binance Wealth”، أول منصة مخصصة لمديري الثروات في قطاع العملات الرقمية.

تهدف هذه المنصة إلى تلبية احتياجات العملاء ذوي الثروات العالية وتقديم حلول متكاملة لدعم مديري الثروات في إدارة استثمارات عملائهم الرقمية.

توفر “Binance Wealth” بيئة تتيح لمديري الثروات تقديم استشارات استثمارية وإدارة حسابات عملائهم، مع احتفاظهم بالتحكم الكامل في إدارة الأصول.

تبدأ العملية بتقديم مديري الثروات لطلبات الانضمام، ومن ثم تقديم الوثائق اللازمة (KYC/KYB) للتحقق من هوية العملاء، وبعد ذلك يتمكن العملاء من إدارة استثماراتهم مباشرة والحصول على توصيات استثمارية لمراجعتها.

صرحت “كاثرين تشين”، رئيسة قسم كبار الشخصيات والمؤسسات في بينانس بأن “Binance Wealth” تمثل خطوة كبيرة نحو تسهيل تبني الأصول الرقمية من قبل العملاء الأثرياء وقطاع الثروات الخاصة، مما يسهم في سد الفجوة بين التمويل التقليدي والعملات المشفرة.

تم تصميم “Binance Wealth” بواسطة فريق من خبراء العملات المشفرة والتمويل التقليدي لتسهيل دخول مديري الثروات وعملائهم إلى سوق الأصول الرقمية، مما يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز تبني العملات الرقمية المشفرة عالميا.

