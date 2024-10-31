بعد وصول سعر البيتكوين لمستوى 72 ألف دولار هيمنة البيتكوين ترتفع لأعلى مستوى لها

ارتفعت هيمنة البيتكوين إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاث سنوات ونصف، وذلك بعد وصول سعر العملة الرقمية المشفرة واستقرارها حول 72,000 دولار.

ارتفاع هيمنة البيتكوين:

ورغم عدم تجاوزها لأعلى مستوى سعري تاريخي بلغته في مارس 2024 عند 73,740 دولار، تمكنت البيتكوين من البقاء قرب هذا السعر.

وقد تصاعدت هيمنة البيتكوين على السوق بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة، مما يشير إلى تزايد الثقة في العملة وسط تراجع معظم العملات الرقمية البديلة.

بدأت موجة صعود البيتكوين الأخيرة بعد انخفاضها إلى 65,500 دولار يوم الجمعة نتيجة مخاوف تتعلق بشركة “التيثر”.

لكن سرعان ما استعادت العملة زخمها، إذ ارتفعت إلى 67,000 دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع، ثم تابعت صعودها لتصل إلى 73,600 دولار صباح الأربعاء، مقتربة من أعلى مستوى تاريخي لها.

ومع تراجع طفيف، لا تزال البيتكوين تتداول فوق 72,000 دولار.

وصلت القيمة السوقية للبيتكوين حتى 1.43 تريليون دولار، مع ارتفاع هيمنة البيتكوين على السوق ووصولها إلى نسبة 56.5٪ وفقا لـ coingecko، بينما وصلت على TradingView إلى 60٪، وعلى CoinMarketCap إلى 59٪، وهي مستويات لم يشهدها السوق منذ أوائل 2021.

تراجع العملات الرقمية البديلة:

بالتزامن مع ارتفاع هيمنة البيتكوين، سجلت العملات البديلة الرئيسية خسائر طفيفة.

حيث تراجع سعر ETH بنسبة 1٪ وBNB بنسبة 3٪ وSOL بنسبة 2٪.

كما شهدت الريبل والدوج وكاردانو انخفاضات مشابهة، في حين تكبدت TIA وENA وSTX وRUNE خسائر أكبر وصلت إلى 8٪.

هذا الانخفاض أثر على القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة التي انخفضت بمقدار 20 مليار دولار، لتسجل 2.53 تريليون دولار.

