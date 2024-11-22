شركة “Bitwise” تتقدم بطلب لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لقبول صندوق ETF سولانا

في مقالات سابقة على بيتكوين العرب أشرنا إلى تقدم شركة Bitwise بطلب قبول صندوق استثماري خاص بعملة سولانا في ولاية “ديلاوير”

لتواصل الشركة رحلتها بغرض الحصول على الترخيص التنظيمي اللازم لإعتماد صندوق ETF سولانا.

حيث قدمت شركة “Bitwise” طلب إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لتسجيل “Bitwise Solana ETF” عبر النموذج S-1، وهي خطوة تسعى لتعزيز وجودها في سوق صناديق التداول المتداولة للأصول المشفرة.

تشير هذه الخطوة إلى منافسة متزايدة بين شركات مثل “VanEck” و”21Shares”، اللتين تقدمتا بطلبات مماثلة لتتبع أداء عملة سولانا (SOL).

ومع ذلك، يواجه السوق تحديات تنظيمية كبيرة، حيث كانت هيئة SEC قد اعتبرت سولانا وعملات رقمية أخرى مثل كاردانو (ADA) وبوليغون (MATIC) كأوراق مالية.

رغم أن الهيئة أعلنت مؤخرا نيتها تعديل شكواها ضد بينانس لتجنب تحديد وضع سولانا كضمان، إلا أنها ما زالت تُشير إليها كأوراق مالية في دعاوى أخرى مثل القضية ضد كوين بيس.

تدرك “Bitwise” هذه المخاطر المحتملة، وأوضحت في ملفها أنه إذا تم تصنيف سولانا كضمان، فقد تحتاج إلى تعديل هيكل الصندوق، أو حتى تصفيته، لتجنب انتهاك قوانين الأوراق المالية.

في المقابل، تصر VanEck على أن سولانا يجب أن تُعامل كسلعة، على غرار البيتكوين والايثيريوم، مما يعفيها من اللوائح الخاصة بالأوراق المالية.

يبقى مستقبل هذه المنتجات الاستثمارية مرتبطا بتطور البيئة التنظيمية ومدى وضوح موقف الجهات الرقابية من سولانا.

هذا التغيير قد يكون حاسما في تحديد نجاح صناديق التداول المتداولة للعملات الرقمية المشفرة وجذب اهتمام المستثمرين.

