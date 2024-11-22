تفاعل عملة الريبل بعد أن رفضت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الاستئناف بعد رحيل "جينسلر"

ارتفعت قيمة الريبل (XRP) بنسبة 25% لتصل إلى 1.4 دولار بعد إعلان رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) “جاري جينسلر” عن انتهاء ولايته في 20 يناير.

يعتقد محللون أن خروج “جينسلر” قد يؤدي إلى تخفيف نهج الهيئة تجاه القضايا المتعلقة بشركات العملات المشفرة، بما في ذلك تسوية محتملة مع شركة الريبل بدلا من استمرار التقاضي.

مثل هذه التسوية قد تتيح لشركة الريبل مواصلة أعمالها دون عوائق قانونية كبيرة، رغم احتمال تضمين عقوبات مالية.

شهدت XRP مكاسب قوية بنسبة 138% منذ بداية العام، متفوقة على أداء معظم العملات الرقمية المشفرة الكبرى، بما في ذلك الايثيريوم، مع اقترابها من مكاسب البيتكوين.

تعزز الزخم الأخير بعد تجاوز العملة عتبة الدولار لأول مرة منذ ثلاث سنوات، مدعوم بتكهنات حول استقالة “جينسلر” وشائعات عن لقاء بين الرئيس التنفيذي لشركة الريبل و”ترامب”، والذي تأكد لاحقا.

وفقا لمحللين، مثل “علي مارتينيز”، قد تستهدف XRP الآن مستوى 2 دولار، إذ يُعتبر رحيل “جينسلر” أفضل تطور ممكن لشركة الريبل.

على صعيد آخر، يشير التقدم في صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) الخاصة بـ XRP، مثل إطلاق WisdomTree Physical XRP ETP في أوروبا، إلى احتمال ظهور منتجات مشابهة في الولايات المتحدة، مما قد يعزز الزخم الصعودي للعملة.

