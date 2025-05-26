منتجات الكريبتو تشهد 3.3 مليارات دولار تدفقات خلال أسبوع وأكثر 10.8 مليارات سنوياً

تام شمس - الاثنين 26 مايو 2025 06:46 مساءً - شهدت منتجات الاستثمار في العملات الرقمية زيادة حادة في التدفقات الأسبوعية خلال الأسبوع الماضي، مما رفع إجمالي التدفقات منذ بداية العام (YTD) إلى أكثر من 10 مليارات دولار، وفقًا لبيانات مدير الاستثمارات الأوروبي في العملات الرقمية "كوين شيرز" (CoinShares).

وسجّلت المنتجات المتداولة في البورصة (ETPs) على مستوى العالم تدفقات بقيمة 3.3 مليارات دولار خلال الأسبوع المنتهي في 24 مايو، ليصل إجمالي التدفقات في عام 2024 حتى الآن إلى 10.8 مليارات دولار، وهو رقم قياسي، بحسب تقرير "كوين شيرز" الصادر في 26 مايو.

وقال "جيمس باترفيل"، رئيس قسم الأبحاث في "كوين شيرز"، إن إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) في منتجات الكريبتو المتداولة في البورصة وصل لفترة وجيزة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 187.5 مليار دولار، مما يعكس اهتمامًا استثماريًا قويًا.

وكتب باترفيل:

"نعتقد أن تزايد المخاوف بشأن الاقتصاد الأمريكي، نتيجة لتخفيض التصنيف الائتماني من قبل وكالة موديز والارتفاع الحاد في عوائد السندات، دفع المستثمرين إلى البحث عن تنويع من خلال الأصول الرقمية".

البيتكوين يتصدر بتدفقات قدرها 2.9 مليار دولار

تصدّر البيتكوين (BTC) تدفقات الأسبوع الماضي إلى منتجات الكريبتو المتداولة في البورصة، حيث اجتذب 2.9 مليار دولار، أي ما يعادل ربع إجمالي التدفقات في عام 2024.

ومع تجاوز سعر البيتكوين حاجز 110,000 دولار لأول مرة في 22 مايو، لجأ بعض المستثمرين إلى المنتجات التي تراهن على انخفاض سعر البيتكوين (short-BTC)، حيث قفزت تدفقاتها إلى 12.7 مليون دولار، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2024.

تدفقات منتجات الكريبتو المتداولة في البورصة (ETP) حسب الأصل حتى 23 مايو 2025 (بملايين الدولارات الأمريكية). المصدر: CoinShares

واستمرت منتجات الإيثيريوم (ETH) في جذب تدفقات إيجابية بلغت 326 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي، لتسجل الأسبوع الخامس على التوالي من النمو، مدفوعة بزخم التحديث الناجح "Pectra" الذي تم إطلاقه في 7 مايو.

في حين سجلت معظم منتجات العملات البديلة (altcoins) تدفقات محدودة أو صفرية، تعرّضت منتجات XRP لسحب كبير. فبعد سلسلة تدفقات إيجابية استمرت 80 أسبوعًا، شهدت منتجات XRP الاستثمارية سحبًا بقيمة 37.2 مليون دولار، وهي الأكبر على الإطلاق، وفقًا لباترفيل.

وجاءت موجة السحب رغم وجود تطورات إيجابية رئيسية للعملة، من بينها احتمال إطلاق صندوق متداول فوري (spot ETF) خاص بـXRP في الولايات المتحدة، وصفقات مستقبلية على XRP بقيمة 2.2 مليار دولار.

منتجات الكريبتو المتداولة في البورصة تواصل تحطيم الأرقام القياسية

تشير البيانات الأخيرة من "كوين شيرز" إلى أن منتجات الكريبتو المتداولة تواصل تسجيل أرقام قياسية، وذلك بعد قفزة تاريخية في التدفقات خلال الأسبوع السابق.

ففي منتصف مايو، استقطبت منتجات الكريبتو الاستثمارية تدفقات جديدة بقيمة 785 مليون دولار، مما رفع إجمالي التدفقات منذ بداية العام إلى 7.5 مليارات دولار حتى تاريخ 16 مايو، وفقًا لCoinShares.

تدفقات منتجات الكريبتو المتداولة في البورصة (ETP) الأسبوعية منذ أواخر عام 2024.

المصدر: CoinShares

ويقول باترفيل إن الرقم القياسي الجديد في التدفقات تجاوز الذروة السابقة البالغة 7.2 مليارات دولار في فبراير 2025، كما عوّض بالكامل التدفقات الخارجة التي قاربت 7 مليارات دولار خلال فترة التصحيح السعري في فبراير ومارس.