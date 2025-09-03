الرئيس التنفيذي لشركة Sharplink Gaming: شركات خزائن الإيثر الساعية وراء العوائد الأعلى الأكثر عرضة للمخاطر

تام شمس - الأربعاء 3 سبتمبر 2025 02:53 مساءً - قال جوزيف شالوم، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة Sharplink Gaming، إن الشركات التي تشتري وتحتفظ بالإيثر بهدف تحقيق أكبر عائد ممكن من حيازاتها ستكون أكثر عرضة للمخاطر بشكل كبير إذا شهد السوق تراجعًا.

وأضاف في مقابلة مع برنامج Bankless يوم الاثنين:

"سيكون هناك أشخاص، كما هو الحال في التمويل التقليدي، يسعون وراء آخر 100 نقطة أساس من العائد ويظنون أنه بلا مخاطر."

وأوضح أنه رغم وجود طرق لتحقيق عوائد مزدوجة الرقم من الإيثر (ETH)، إلا أنها تحمل مخاطر كبيرة، مشيرًا إلى أنها تشمل مخاطر الائتمان، ومخاطر الطرف المقابل، ومخاطر المدة، ومخاطر العقود الذكية. وأضاف أن الشركات التي تحاول تعويض خسائرها أيضًا تشكل خطرًا حقيقيًا:

"أعتقد أن الخطر الأكبر يكمن في أن الأشخاص المتأخرين كثيرًا سيأخذون مخاطر لا أعتبرها حكيمة."

الصناعة الأوسع قد تتأثر بتحركات "غير حكيمة"

قال شالوم إن القطاع "قد يتلوث بأشخاص يقومون بأمور غير حكيمة"، سواء في كيفية جمع رأس المال أو في الطريقة التي يميزون بها أنفسهم من حيث العائد المشتق من حيازاتهم من الإيثر.

وتابع:

"إذا بالغت في التوسع ثم حدث ركود، فكيف تضمن أن هيكل استدعاءاتك مُصمم بحيث تبني على أعلى سعر لإيثريوم؟"

وتُعد Sharplink Gaming ثاني أكبر شركة عامة حائزة للإيثر، بقيمة تقارب 3.6 مليار دولار، خلف BitMine Immersion Technologies التي تمتلك 8.03 مليار دولار.

أكبر 10 شركات خزائن للإيثر من حيث حجم الحيازات. المصدر: StrategicETHReserve

وبحسب بيانات StrategicETHReserve، تحتفظ شركات خزائن الإيثر بما يقارب 3.6 مليون إيثر، تبلغ قيمتها نحو 15.46 مليار دولار وقت النشر.

نموذج الخزائن قد تكون له عواقب وخيمة

قال جوزيب روبينا، الرئيس التنفيذي لمنصة الإقراض Milo والمحلل السابق في Goldman Sachs، في تصريحات سابقة لــ Cointelegraph، إن شركات الخزائن المشفرة تشكل مخاطر مشابهة لأدوات الدين المضمونة (CDOs) وسلال الرهون العقارية وأنواع الدين الأخرى التي أشعلت الأزمة المالية العالمية عام 2008.

في المقابل، يرى مات هوغان، الرئيس التنفيذي للاستثمار في Bitwise، أن شركات خزائن الإيثر قدمت حلًا لمعضلة السرد الخاصة بإيثريوم من خلال إعادة تغليف الأصل الرقمي بطريقة يفهمها المستثمرون التقليديون، ما يجذب المزيد من رأس المال ويعزز وتيرة التبني.

وأشار شالوم إلى أن "الجانب الجميل" في شركات خزائن الإيثر هو أنها "قابلة للتوسع بشكل شبه غير محدود". ويجري تداول الإيثر عند 4,327 دولارًا وقت النشر، بحسب CoinMarketCap.

وتزايدت المخاوف مؤخرًا بشأن نموذج الخزائن المشفرة بشكل عام. فقد قال جيمس تشيك، كبير المحللين في Glassnode، في منشور على X بتاريخ 5 يوليو، إن "حدسه يشير إلى أن استراتيجية خزائن البيتكوين أقصر عمرًا مما يعتقده معظم الناس".

كما ذكرت شركة رأس المال المغامر Breed في 29 يونيو أن عددًا قليلاً فقط من شركات خزائن البيتكوين سيصمد على المدى الطويل، وسيتجنب "دوامة الموت" التي قد تضرب الشركات التي تتداول بالقرب من صافي قيمة أصولها.