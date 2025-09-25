شركة أسترالية للمعدات الرياضية تخسر 21% بعد رهانها على خزانة سولانا

تام شمس - الخميس 25 سبتمبر 2025 06:34 مساءً - هبطت أسهم شركة المعدات الرياضية الأسترالية Fitell بنسبة 21% يوم الأربعاء بعد إعلانها شراء أكثر من 46,000 عملة سولانا (SOL) بقيمة تقارب 10 ملايين دولار.

وأغلقت الشركة المدرجة في بورصة ناسداك جلسة تداول الأربعاء عند 6.65 دولار للسهم بزيادة طفيفة قدرها 0.15%، ثم أغلقت جلسة ما بعد التداول عند 6.66 دولار، وفقًا لبيانات Google Finance.

أسهم Fitell هبطت إلى 6.65 دولار في نهاية جلسة الأربعاء. المصدر: Google Finance.

وتُعد Fitell الآن على الأقل الشركة الخامسة هذا الأسبوع التي تُخيّب آمال مساهميها عبر شراء العملات المشفرة.

ففي وقت سابق من الأسبوع، انخفضت أسهم شركة الأجهزة الطبية Helius Medical Technologies بنحو 34% بعد شرائها ما يقارب 175 مليون دولار من سولانا.

كما شهدت شركات أخرى منها CEA Industries التي تحتفظ بخزانة BNB، وشركة BitMine Immersion Technologies التي تحتفظ بخزانة إيثريوم، وأكبر مالك عام للبيتكوين Strategy Inc. انخفاضًا في أسعار أسهمها بنسبة 19.5% و10% و2.5% على التوالي بنهاية جلسة الاثنين بعد إعلانات مشابهة عن شراء الكريبتو.

من شركة معدات رياضية إلى خزانة كريبتو

جاءت عملية الشراء بعد يوم واحد فقط من كشف الشركة عن تحولها نحو الكريبتو، إذ أصدرت سندًا قابلاً للتحويل بقيمة 100 مليون دولار لشراء سولانا لخزانتها.

وقالت يوم الأربعاء إنها ستستخدم 70% من صافي العائدات من كل صفقة لشراء العملات الرقمية، بينما ستوجه النسبة المتبقية إلى عمليات الكريبتو، وأنشطة Onchain، ورأس المال العامل.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة سام لو: "بدعم مؤسسي ملتزم، نتطلع إلى توسيع مركزنا في SOL، إضافةً إلى تنمية إيرادات التحصيص، وتعزيز القيمة طويلة الأجل للمساهمين."

كما أعلنت الشركة يوم الثلاثاء عن تعيين ديفيد سواني وكايلين سوليفان كمستشارين، مهمتهما تحسين خزانة الأصول الرقمية للشركة عبر نماذج مدرّة للعوائد، وتقييم فرص التمويل اللامركزي (DeFi) والمخاطر المرتبطة به.

وتراجعت أسهم Fitell بنسبة 95.69% منذ بداية العام، مع هبوط حاد في فبراير بعد أن وصفها محللون بأنها "مبالغ في تقييمها وضعيفة الأداء."

خزائن سولانا تستحوذ على 3% من المعروض

في الوقت نفسه، تشهد خزائن الأصول الرقمية لسولانا نموًا سريعًا، حيث تبنّت شركات مثل Solmate وHelius وDeFi Development Corp وغيرها الكثير عملة SOL في خزائنها.

وفي الأسبوع الماضي، أعادت شركة Brera Holdings تسمية نفسها إلى Solmate، بهدف إنشاء خزانة سولانا والتركيز على بناء بنية تحتية لنظام سولانا البيئي بعد جمعها 300 مليون دولار.

كما أعلنت شركة التكنولوجيا العصبية Helius Medical Technologies في 15 سبتمبر عن خططها لجمع 500 مليون دولار لخزانة سولانا DAT.

وأغلقت الشركة اكتتابها الخاص في 18 سبتمبر، مع احتفاظها بخيار جمع 750 مليون دولار إضافية إذا قررت استخدام حقها، وهو ما قد يرفع إجمالي المبلغ إلى 1.25 مليار دولار.

وبحسب بيانات Strategic SOL Reserve، يحتفظ حاليًا 17 كيانًا بما مجموعه 17.04 مليون سولانا، أي ما يعادل 2.96% من إجمالي معروض سولانا المجمّد في خزائن DAT.