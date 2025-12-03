باينانس تعيّن الشريكة المؤسِّسة يي هي رئيسة تنفيذية مشاركة إلى جانب ريتشارد تينغ

تام شمس - الأربعاء 3 ديسمبر 2025 03:36 مساءً - عيّنت باينانس الشريكة المؤسِّسة يي هي في منصب الرئيسة التنفيذية المشاركة إلى جانب الرئيس التنفيذي ريتشارد تينغ، في خطوة تُرسّخ دور إحدى أبرز مهندسات المنصة منذ أيامها الأولى.

في إعلان صدر يوم الأربعاء خلال فعالية Binance Blockchain Week، قال تينغ إن يي هي “كانت جزءًا أساسيًا من الفريق التنفيذي منذ إطلاق باينانس”، واصفًا تعيينها بأنه “تطوّر طبيعي”. وأضاف أن يي هي التي شغلت منصب رئيسة التسويق سابقًا تلعب دورًا محوريًا في توسيع مجتمع باينانس ودعم الابتكار في المنتجات.

من جهتها، قالت يي هي إن تقاسم منصب الرئيس التنفيذي مع تينغ سيوفّر منظورين مختلفين في القيادة، إذ يأتي تينغ بخبرة طويلة في الأسواق المالية الخاضعة للرقابة، بينما تمثل هي الخبرة العميقة في عالم العملات الرقمية. يي هي تُعد من الشخصيات المخضرمة في القطاع، وشاركت في تأسيس باينانس عام 2017 إلى جانب تشانغبينغ “سي زي” تشاو.

صورتها خلال إعلان التعيين. المصدر: Binance

خلفيتان مختلفتان… وفريق قيادة واحد

تم تعيين تينغ رئيسًا تنفيذيًا لباينانس في نوفمبر 2023 بعد استقالة CZ على خلفية اتفاق قضائي مع وزارة العدل الأمريكية. قبل ذلك، كان تينغ يشغل منصب رئيس الأسواق الإقليمية خارج الولايات المتحدة.

بدأ تينغ مسيرته المهنية كمدقق حسابات لدى شركة PwC قبل انتقاله إلى سلطة النقد في سنغافورة (MAS) عام 1997، حيث أمضى 13 عامًا وتولى مناصب رفيعة من بينها مدير تمويل الشركات.

أما يي هي، فتمتلك أكثر من عقد في الصفوف الأمامية لصناعة الكريبتو. فهي لم تشارك فقط في تأسيس باينانس عام 2017 وOkCoin عام 2014 التي تُعرف اليوم باسم OKX بل قادت أيضًا ذراع رأس المال الاستثماري Binance Labs منذ 2022، وأشرفت على الاستراتيجية التجارية والتسويقية للمنصة.

كما ذكرت وول ستريت جورنال سابقًا أنها تمتلك ما لا يقل عن 10% من إحدى الشركات القابضة المسجّلة في جزر كايمان والمرتبطة بباينانس. وتشير صفحة “حول الشركة” لدى باينانس إلى أنها كانت “عنصرًا أساسيًا في استراتيجية جمع التمويل التي رفعت تقييم الشركة إلى أكثر من 3 مليارات دولار”.

توسّع باينانس نحو خدمات المؤسسات

أطلقت باينانس في نوفمبر خدمة مخصّصة بأسلوب “الكونسيرج” تستهدف العائلات الثرية ومديري الأصول والصناديق الخاصة غير الملمّين بالكريبتو. كما بدأت قبول صندوق BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund كضمان خارج البورصة، بما يتيح للمؤسسات التداول مع الاحتفاظ بأصولها لدى أمناء الحفظ.

وفي نهاية سبتمبر، أطلقت باينانس حلّ crypto-as-a-service للمصارف والوسطاء والبورصات المرخّصة الراغبة في تقديم خدمات الكريبتو. وفي أوائل أغسطس، عقدت شراكة مع BBVA، أحد أكبر بنوك إسبانيا، للعمل كأمين مستقل على أموال العملاء.