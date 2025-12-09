قطاع التشفير يقترب من “لحظة Netscape” مع بلوغ صناعة البلوكتشين نقطة تحوّل

تام شمس - الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 06:36 مساءً - يقترب قطاع العملات المشفّرة من “لحظة Netscape” الخاصة به، مع إحراز تقدم ثابت في بنية البلوكتشين التحتية وارتفاع انتشار المنتجات الاستثمارية المنظمة، ما يدفع موجة جديدة من التبنّي المؤسساتي، وفقاً لمات هوانغ، الشريك المؤسس في Paradigm.

وكتب هوانغ يوم الأحد على منصة X: "قطاع التشفير يواجه لحظته الشبيهة بـ‘Netscape’ أو ‘الآيفون’. الأمور تعمل على نطاق أكبر من أي وقت مضى، وبما يتجاوز أحلامنا، سواء على مستوى المؤسسات أو مجتمع السايبر بنك".

كانت Netscape قد أطلقت أول متصفح ويب سهل الاستخدام في عام 1994 قبل طرحه للاكتتاب العام في 1995، ما شكّل حجر الأساس لانتشار الإنترنت على نطاق واسع.

لكن شركة مايكروسوفت استغلت الاهتمام المتزايد، ودمجت Internet Explorer مجاناً داخل نظام Windows، ما سمح لها بالتفوّق على Netscape لتصبح المتصفح الأكثر استخداماً.

المصدر: Matt Huang

قابلية الاستخدام على السلسلة تلتقي بالوصول المنظّم

قدّم البيتكوين (BTC) والتمويل اللامركزي (DeFi) رؤية جديدة لنظام مالي مفتوح وقابل للبرمجة دون وسطاء.

وفي المقابل، تجذب المنصّات المركزية والمنتجات الاستثمارية التقليدية حصّة متزايدة من رأس المال لأنها أسهل استخداماً وتتماشى مع الأطر التنظيمية المألوفة.

وبحسب إيريك بالتشوناس، كبير محللي صناديق ETF في بلومبيرغ، قد يُطرح نحو 200 منتج تداول مدعوم بالعملات المشفّرة خلال العام المقبل، مع وجود 155 منتظراً الموافقة حتى 22 أكتوبر.

تتيح منتجات ETP وصولاً أسهل إلى العملات البديلة للمستثمرين التقليديين من خلال منصات الوساطة التي لا تمتلك حسابات على منصات تداول مركزي للعملات المشفّرة.

المصدر: Eric Balchunas

وقالت لايسي تشانغ، محللة الأسواق في Bitget Wallet، لـCointelegraph إن المنتجات على السلسلة أصبحت أسهل استخداماً، فيما تجعل أدوات الاستثمار المنظمة مجال التشفير أكثر سهولة، ما يشير إلى أن القطاع قد يكون عند نقطة تحوّل قبل التبنّي الواسع.

وأضافت: "صناديق ETF ومنتجات مشابهة تضفي الشرعية على الأصول الرقمية، لكنها لا تستبدل ما يقدمه النظام على السلسلة من ملكية مباشرة وتسويات قابلة للبرمجة وتحويلات فورية".

وترى أن نقاط الوصول المنظمة تجلب سيولة إضافية إلى الشبكات الأساسية عبر رأس المال المؤسساتي والمشاركين الجدد، بدلاً من "إزاحة النشاط على السلسلة".

ويرى مارسِن كازميرتشاك، الشريك المؤسس لمزوّد حلول الأوراكل RedStone، أن صعود التمويل المركزي (CeFi) وصناديق ETF لا يشكل تهديداً، بل هو "توسّع في اقتصاد السلسلة"، وليس بديلاً عنه.

وقال: "لحظة Netscape لا تتعلّق بالاختيار بين السلسلة والتمويل المركزي، بل باجتذاب النظام البيئي الأوسع لرأس مال يبقى لفترة طويلة".

هل ستكون لحظة Netscape أم فقاعة دوت كوم جديدة؟

ورغم التفاؤل، ما زال قطاع العملات المشفّرة معرضاً لاحتمال حدوث انهيار يشبه فقاعة الإنترنت، خصوصاً أن جزءاً كبيراً من الإيرادات يأتي من تداول عملات الميم في بعض شبكات البلوكتشين.

ففي شبكة سولانا، شكّل تداول عملات الميم 62% من إيرادات التطبيقات اللامركزية في يونيو، ومعظم إيرادات النصف الأول من 2025 البالغة 1.6 مليار دولار.

ويرى إدوين ماتا، محامٍ والرئيس التنفيذي لمنصة الترميز Brickken، أن بلوغ الإمكانات الحقيقية يتطلّب تركيز المطورين على الاستخدامات الواقعية.

وقال: "الخطر الحقيقي الوحيد هو تباطؤ التطور التكنولوجي".

وتابع: "ما يهم هو أن تواصل البيئات على السلسلة خلق وظائف وأتمتة وهياكل سوق جديدة فهناك تتولّد القيمة الأساسية".