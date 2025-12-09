ولي عهد ماليزيا يُطلق عملة مستقرة مرتبطة بالرينغيت وخزانة أصول رقمية عبر شبكة Zetrix

تام شمس - الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 07:46 مساءً - أطلق أكبر أبناء ملك ماليزيا الملياردير عملة مستقرة مربوطة بالرينغيت الماليزي، تستهدف المدفوعات عبر منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

أعلنت شركة Bullish Aim التابعة لإسماعيل إبراهيم نجل السلطان إبراهيم إسكندر من العائلة الملكية في جوهور يوم الثلاثاء عن إطلاق RMJDT، وهي عملة مستقرة مدعومة بالرينغيت، العملة الرسمية لماليزيا.

سيتم إصدار العملة على Zetrix، وهي شبكة بلوكتشين من الطبقة الأولى مصممة لربط الحكومات والشركات والأفراد باقتصاد Web3، مع تركيز خاص على التكامل عبر الحدود، ولا سيما مع الصين.

إضافة إلى إطلاق العملة المستقرة، ستؤسّس Bullish Aim شركة خزانة أصول رقمية (DAT) مع تخصيص أولي بقيمة 500 مليون رينغيت (121.5 مليون دولار) من رموز Zetrix المُرمز (ZETRIX)، وفقاً للإعلان.

إطلاق العملة ضمن “المختبر التنظيمي” لماليزيا

بحسب الإعلان، يجري إطلاق RMJDT ضمن إطار المختبر التنظيمي الخاص بلجنة الأوراق المالية وبنك نيجارا ماليزيا، بهدف اختبار الابتكارات المالية، بما في ذلك العملات المستقرة.

أُطلق المختبر في يونيو ليستكشف حالات استخدام الأصول الرقمية مثل المدفوعات القابلة للبرمجة، والعملات المستقرة المدعومة بالرينغيت، وتمويل سلاسل الإمداد.



صورة: من اليسار إلى اليمين ليون بيه، مدير Bullish Aim، وولي عهد ماليزيا إسماعيل إبراهيم، والمؤسس المشارك لـZetrix تي إس وونغ. المصدر: Bullish Aim/Zetrix

وجاء في البيان:

"صُمّم RMJDT لتعزيز الاستخدام الدولي للرينغيت الماليزي في تسويات التجارة عبر الحدود، وللعمل كمحفّز لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ماليزيا".

وأشار إلى أن المبادرة تتماشى مع الاتجاهات العالمية لترميز الأصول وتدعم بشكل مباشر السياسة الوطنية للأصول الرقمية في ماليزيا.

خزانة الأصول الرقمية على خطى MicroStrategy: هل انفجرت الفقاعة؟

كشفت Bullish Aim أنها تخطط لرفع قيمة خزانة Zetrix DAT من 121 مليون دولار إلى 243 مليون دولار.

وقالت الشركة إن نموذج الـDAT مستوحى من شركات رائدة مثل MicroStrategy بقيادة مايكل سايلور، التي راكمت 660,624 بيتكوين (BTC) في ميزانيتها منذ بدء استراتيجيتها في 2020.

وقال إسماعيل:

"بصفتنا جهة إصدار RMJDT، نرى أن إنشاء خزانة من رموز Zetrix ضرورة استراتيجية لدعم الاستقرار التشغيلي وتعميق الارتباط مع البلوكتشين الوطنية".

تدخل Bullish Aim قطاع خزن الأصول الرقمية في وقت تعاني شركات عديدة ذات خزائن أصول رقمية من تحديات.

وتشير محاولة إسماعيل شراء أرض في سنغافورة بقيمة 2.7 مليار دولار في أغسطس إلى أن أصحاب السيولة الكبيرة ما زالوا يواصلون الرهان بقوة رغم تصاعد المخاوف بشأن محاكاة نموذج MicroStrategy.

وبحسب رئيس الأبحاث في CoinShares، جيمس باترفيل، ربما تكون فقاعة الـDAT قد انفجرت بالفعل بعد الارتفاع الكبير في صيف 2025.

وقال:

"مع انكماش الفقاعة، يعيد السوق تقييم الشركات التي تنتمي فعلاً إلى نموذج DAT، وتلك التي كانت تستفيد فقط من الزخم".

وأضاف أن مستقبل خزائن الأصول الرقمية سيعتمد على إدارة خزانة منضبطة، ونماذج أعمال موثوقة، وتوقعات واقعية لدور الأصول الرقمية في الميزانيات المؤسسية.

تواصلت Cointelegraph مع Bullish Aim للحصول على تعليق بشأن خطط RMJDT وDAT، لكنها لم تتلقَّ رداً حتى وقت النشر.