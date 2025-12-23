صناديق Ether المتداولة توقف نزيف التدفقات الخارجة، ومنتجات XRP تسجل أعلى مستوياتها في أسابيع

تام شمس - الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 12:35 مساءً - سجّلت صناديق التداول الفوري لعملة إيثر (ETH) في الولايات المتحدة تدفقات صافية داخلة بقيمة 84.6 مليون دولار يوم الاثنين، منهية سلسلة من سبعة أيام متتالية من التدفقات الخارجة، في واحدة من أكبر التحولات اليومية هذا الشهر.

وجاء هذا التحول بعد خروج أكثر من 700 مليون دولار من منتجات إيثر الفورية الأسبوع الماضي، ما يشير إلى تراجع ضغط البيع. ووفقًا لبيانات SoSoValue، أسهم هذا الارتداد في رفع إجمالي التدفقات الصافية التراكمية إلى نحو 12.5 مليار دولار.

في الوقت نفسه، واصلت صناديق (XRP) المتداولة تسجيل تدفقات داخلة دون انقطاع، حيث أضافت 43.9 مليون دولار من التدفقات الصافية يوم الاثنين، في أقوى أداء يومي لها منذ أوائل ديسمبر. ولم تشهد صناديق XRP أي يوم واحد من التدفقات الخارجة منذ إطلاقها، ما دفع إجمالي التدفقات الصافية التراكمية إلى تجاوز 1.1 مليار دولار.

ورغم أن أحجام تداول صناديق XRP لا تزال متواضعة مقارنة بمنتجات إيثر، فإن انتظام التدفقات يلفت الانتباه. فبدلًا من حركة الدخول والخروج السريعة، تشير البيانات إلى أن المستثمرين الأوائل يبنون مراكزهم تدريجيًا، ويتعاملون مع الأصل كأداة تموضع استثماري لا كصفقة قصيرة الأجل.

بيانات التدفقات اليومية لصناديق XRP المتداولة. المصدر: SoSoValue

تباين تدفقات صناديق العملات البديلة في الولايات المتحدة

إلى جانب إيثر وXRP، تكشف تدفقات صناديق العملات البديلة الأخرى عن تمايز متزايد داخل سوق المنتجات المتداولة المرتبطة بالعملات الرقمية.

واصلت صناديق سولانا (SOL) جذب رؤوس أموال بشكل منتظم، لترتفع التدفقات الصافية التراكمية إلى نحو 750 مليون دولار. وبعد تسجيل صافي سلبي في 3 ديسمبر، عادت منتجات سولانا إلى تدفقات إيجابية متواصلة، وإن كانت بأحجام أقل مقارنة بـ XRP. وبالمجمل، لم تشهد صناديق سولانا سوى ثلاثة أيام من التدفقات الخارجة منذ إطلاقها.

وأظهرت صناديق تشينلينك (LINK) نمطًا مشابهًا من التراكم التدريجي خلال ديسمبر. فقد أضافت نحو مليوني دولار من التدفقات يوم الاثنين، لترتفع التدفقات الصافية التراكمية إلى حوالي 58 مليون دولار. وتشير عدة أيام من التدفقات الصفرية إلى نشاط تداول محدود، مع تدفقات أكثر استقرارًا وأقل ارتباطًا بالمضاربات قصيرة الأجل.

في المقابل، واصلت صناديق دوجكوين (DOGE)، التي أظهرت مؤشرات مبكرة على تراجع الطلب في ديسمبر، مسارها الهابط. وأظهرت بيانات SoSoValue أن التدفقات الصافية التراكمية ظلت عالقة عند 2 مليون دولار، بينما انخفض إجمالي القيمة المتداولة إلى 67 ألف دولار يوم الاثنين، وهو ثاني أدنى مستوى لها خلال ديسمبر.

التدفقات الخارجة العالمية من صناديق الكريبتو تقترب من مليار دولار الأسبوع الماضي

ورغم استمرار بعض صناديق العملات البديلة في جذب تدفقات ثابتة، فإن أحجامها لا تزال غير كافية لتعويض الاتجاهات الأوسع في السوق. فقد سجّلت صناديق ومنتجات الكريبتو المتداولة عالميًا نحو 952 مليون دولار من التدفقات الخارجة الصافية الأسبوع الماضي، مدفوعة بشكل أساسي بصناديق بيتكوين وإيثر الفورية.

وعزت شركة إدارة الأصول CoinShares هذا التراجع إلى التأخير المحيط بقانون Digital Asset Market Clarity Act، ما أطال أمد حالة عدم اليقين التنظيمي وتزامن مع زيادة ضغوط البيع من كبار حاملي الأصول.