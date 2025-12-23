رصيد Bitmine يتجاوز 4 ملايين ETH بعد أحدث عملية شراء بقيمة 40 مليون دولار

تام شمس - الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 01:42 مساءً - حققت شركة Bitmine المتخصصة في إدارة خزائن الإيثيريوم محطة بارزة هذا الأسبوع بعدما تجاوز رصيدها من عملة الإيثير حاجز 4 ملايين ETH، عقب أحدث عملية شراء بقيمة 40 مليون دولار.

وقالت الشركة، في بيان صدر يوم الاثنين، إن حيازاتها ارتفعت إلى أكثر من 4.06 ملايين إيثير (ETH)، فيما أشار حساب Lookonchain في وقت سابق من اليوم إلى أن Bitmine اشترت 13,412 ETH بقيمة بلغت 40.61 مليون دولار.

وبهذه الصفقة، يرتفع إجمالي ما جمعته Bitmine خلال الأسبوع الماضي إلى نحو 100 ألف ETH، موضحة أن جميع عمليات الشراء تمت بمتوسط سعر بلغ 2,991 دولاراً للعملة الواحدة.

وقال رئيس مجلس إدارة Bitmine، توم لي:

“تواصل Bitmine تعزيز حيازاتها من الإيثير بوتيرة ثابتة، حيث أضافت 98,852 ETH خلال الأسبوع الماضي، ليتجاوز إجمالي الرصيد الآن العتبة المحورية البالغة 4 ملايين ETH. هذا إنجاز ضخم تحقق خلال 5.5 أشهر فقط.”

ومع عودة سعر الإيثير إلى مستوى 3,000 دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع، عادت حيازة Bitmine من العملة إلى منطقة الربحية، بعد أن كانت تسجل خسائر منذ انهيار السوق في أكتوبر الماضي.

وتهدف الشركة إلى امتلاك 5% من إجمالي المعروض من الإيثير، مؤكدة في عدة مناسبات قناعتها القوية بالأصل وبمنظومة إيثيريوم ككل.

وبقيمة حالية تقارب 12.2 مليار دولار، تكون Bitmine قد قطعت نحو 67% من الطريق نحو هذا الهدف، وفق بيانات Strategic ETH Reserve.

وأضاف لي:

“نحرز تقدماً سريعاً نحو ما نسميه ‘كيمياء الـ5%’، وقد بدأنا بالفعل نلمس أوجه التكامل والقيمة الناتجة عن حيازتنا الكبيرة من الإيثير.”

وقفز سهم Bitmine المُرمز (BMNR) بنسبة 606% خلال الأشهر الستة الماضية، حيث شكّل رهان الشركة على الإيثير، الذي أُطلق في يونيو، دفعة قوية لأدائها.

كما كشفت الشركة عن خطط لدمج خدمات التحصيص ضمن استراتيجية الإيثير الخاصة بها مطلع عام 2026، بهدف توليد قيمة إضافية للمستثمرين.

وقال لي:

“نواصل إحراز تقدم في حل التحصيص الخاص بنا المعروف باسم شبكة المدققين المصنوعة في أميركا (MAVAN)، والذي سيكون حلاً من الطراز الأول يوفر بنية تحتية آمنة للتحصيص، ومن المقرر إطلاقه في أوائل عام 2026.”