شركة BitMine توسّع استراتيجيتها في رهن ETH قبل إطلاق شبكة المدققين مطلع 2026

أظهرَت بيانات “Lookonchain” المختصة في تحليل معاملات البلوكشين أن شركة “BitMine Immersion”، قامت خلال اليومين الماضيين بتخزين وتحصيص 342,560 عملة ETH بقيمة تقارب المليار دولار.

يقود الشركة “توم لي” رئيس الأبحاث في “Fundstrat”، والذي أفاد في آخر تصريح له بأن الشركة تحتفظ بأكثر من 4 مليون ETH، أي ما يعادل نحو 3.4% من إجمالي العرض.

وتشير بيانات الشبكة إلى أن هذا الرقم ارتفع لاحقا مع استمرار الشركة في زيادة حيازتها على مدار الأسبوع.

ويُعد تحصيص الإيثيريوم عنصر أساسي في دعم أمن شبكة الايثيريوم ضمن آلية إثبات الحصص (Proof of Stake)، إذ يقوم المدققون بحجز العملات للمساهمة في التحقق من المعاملات وتأمين الشبكة.

وفي هذا السياق، تستعد “BitMine” لإطلاق شبكة المدققين “Made in America Validator Network (MAVAN)” بعد تقييم عدد من مزوّدي خدمات التحصيص المؤسساتي وفق معايير تشمل السلامة والاعتمادية وقدرة توليد العوائد.

كما بدأت الشركة برنامج تجريبي حي بالشراكة مع ثلاث جهات مختارة لقياس الأداء بشكل مباشر قبل الالتزام بمبالغ إضافية.

وتستهدف الشركة الإطلاق في بداية 2026، بينما تسعى “BitMine” إلى بناء منصة مخصصة لتحصيص ETH، مع التركيز على زيادة القيمة طويلة الأجل لمساهميها.

