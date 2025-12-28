بينانس تعزز قبضتها على مشتقات العملات الرقمية في 2025

بلغ حجم تداول مشتقات العملات الرقمية في 2025 نحو 85.7 تريليون دولار، مع سيطرة واضحة للمنصات المركزية.

أفاد تقرير “CoinGlass” بأن السوق أصبح أكثر مركزية، حيث قادت منصة بينانس التداول بحصة تفوق 29% وبإجمالي يقارب 25.09 تريليون دولار، فيما تجاوزت حصة بينانس مع “OKX” و”Bybit” و”Bitget” مجتمعة 62% من السوق.

وسُجلت ذروة النشاط في 10 أكتوبر بحجم يومي وصل إلى 748 مليار دولار.

كما شهدت “الفائدة المفتوحة” تذبذب حاد، إذ هبطت إلى 87 مليار دولار في الربع الأول ثم ارتفعت إلى مستوى قياسي عند 235.9 مليار دولار مطلع أكتوبر قبل تراجع كبير في الربع الرابع، ومع ذلك أنهت العام بزيادة 17%.

وعلى صعيد الحفظ والسيولة، احتفظت بينانس بأكثر من 72% من الأصول المحفوظة.

أما التصفية خلال العام فبلغت قرابة 150 مليار دولار، وتركزت الضغوط الأكبر خلال أحداث 10–11 أكتوبر عندما تجاوزت التصفية 19 مليار دولار في يوم واحد، ما أدى إلى تقلبات حادة خصوصا في العملات البديلة.

