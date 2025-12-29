حيتان تسحب 1600 بيتكوين بقيمة 144 مليون دولار من بينانس

سحبت محافظ حديثة الإنشاء 1600 بيتكوين بقيمة تقارب 144 مليون دولار من منصة بينانس خلال الساعات الماضية، وفقا لبيانات تتبع المعاملات على البلوكشين من منصة “Lookonchain”.

وتُفسَّر عادة عمليات السحب الكبيرة من المنصات إلى محافظ خاصة على أنها عمليات تجميع من قبل الحيتان، ما قد يشير إلى تراجع ضغوط البيع وتوجّه نحو الاحتفاظ طويل الأجل.

ويأتي ذلك في وقت ارتفعت فيه عملة البيتكوين إلى ما فوق 90,000 دولار في وقت متأخر من يوم الأحد، قبل أن تتراجع إلى نحو 87,600 دولار قبيل افتتاح السوق الأمريكي يوم الاثنين، بحسب “CoinGecko”.

اقرأ أيضا:

هيئة SEC تكشف احتيال كريبتو بـ 14 مليون دولار عبر واتساب ونصائح AI المزيفة

بينانس تعزز قبضتها على مشتقات العملات الرقمية في 2025

