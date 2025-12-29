الصين تطلق خطة جديدة لإدارة اليوان الرقمي بداية من 2026: التفاصيل

أعلن بنك الشعب الصيني (PBOC) عن خطة عمل جديدة لإدارة اليوان الرقمي، تحدد 1 يناير 2026 موعد لبدء تطبيق إطار مُحدّث يشمل الحوكمة، ونموذج التشغيل، والمنظومة الداعمة، وفقا لوسائل إعلام محلية.

ويُعد اليوان الرقمي العملة الرقمية للبنك المركزي الصيني، والمصممة للاستخدام في المدفوعات للأفراد والمؤسسات.

حتى نوفمبر 2025، تم تنفيذ نحو 3.5 مليار معاملة عبر النظام، مع توسع ملحوظ في الاستخدام العابر للحدود من خلال منصة mBridge متعددة العملات الرقمية للبنوك المركزية، والتي تتيح تسويات دولية فورية باستخدام تقنية السجلات الموزعة.

صرح “لو لي”، نائب محافظ بنك الشعب الصيني، إن الخطة تمثل انتقال رسمي لليوان الرقمي من كونه نقد رقمي إلى ودائع رقمية، بما يعزز دمجه في النظام المالي مع الحفاظ على إشراف البنك المركزي ومسؤولية البنوك التجارية.

وتنص الخطة على تحديث إطار القياس عبر إدراج أرصدة اليوان الرقمي ضمن احتياطي الودائع، وفرض متطلبات هامش كامل على شركات الدفع غير المصرفية، وتصنيف المحافظ بحسب مستوى السيولة، بما يرسخ اليوان الرقمي كالتزام على البنوك التجارية ويكمل التحول إلى ما يُعرف بـ «اليوان الرقمي 2.0».

كما تعتمد البنية التقنية الجديدة على دمج الحسابات وسلاسل الرموز والعقود الذكية، مع تطوير المحافظ إلى حسابات رقمية، وتحسين أتمتة الإصدار والتسوية، وتعزيز منصة العقود الذكية والبيئة مفتوحة المصدر.

وفي هذا الإطار، سيؤسس بنك الشعب الصيني لجنة لإدارة اليوان الرقمي، إلى جانب تشغيل مركزين منفصلين للأنظمة المحلية والعابرة للحدود، مع التركيز على الأمن والاستمرارية وتنسيق الرقابة كأولويات أساسية.

