حاملو البيتكوين على المدى الطويل يوقفون موجة البيع أخيراً مع تزايد تجميع حيتان إيثير

تام شمس - الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 02:50 مساءً - أوقف حاملو البيتكوين على المدى الطويل عمليات البيع المكثفة لمخزوناتهم لأول مرة منذ ستة أشهر، في حين كثّفت حيتان إيثير عمليات تجميع العملة الرقمية.

وقامت المحافظ التي تحتفظ بعملة بيتكوين (BTC) لمدة لا تقل عن 155 يوماً بتقليص حيازاتها من 14.8 مليون بيتكوين في منتصف يوليو إلى 14.3 مليون بيتكوين في ديسمبر. غير أن المستثمر ورائد الأعمال في قطاع العملات المشفرة تيد بيلوز أشار في منشور على منصة X يوم الاثنين إلى أن وتيرة البيع بدأت بالتراجع.

وقال: “توقف حاملو البيتكوين على المدى الطويل عن البيع لأول مرة منذ يوليو 2025. الأمور تبدو إيجابية لحدوث موجة ارتداد سعري”.

وعادة ما يُنظر إلى كبار الحائزين والحيتان باعتبارهم محركات للسوق، إذ يمكن لتحركاتهم التأثير في سلوك السوق، والسيولة، ونفسية المستثمرين.

حيتان إيثير تزيد من تجميع التوكنات

في الوقت نفسه، زادت حيتان إيثير من حيازاتها خلال الأسبوع الماضي. وبالاستناد إلى بيانات CryptoQuant، أفاد محللو النشرة الاستثمارية Milk Road بأن كبار الحائزين أضافوا نحو 120 ألف عملة إيثير (ETH) منذ 26 ديسمبر.

وقال المحللون: “العناوين التي تمتلك 1,000 إيثير أو أكثر تسيطر حالياً على نحو 70% من المعروض، وهي حصة آخذة في الارتفاع منذ أواخر عام 2024. وإذا استمر هذا السلوك، فقد لا يكون السوق قد سعّر بالكامل الاتجاه الذي تتوقعه الأموال الذكية لإيثير”.

من جانبه، توقع غاريت جين، الرئيس التنفيذي السابق لمنصة التداول المشفرة المتوقفة BitForex، تدفق المزيد من رؤوس الأموال إلى بيتكوين وإيثير مع تحوّل المستثمرين من الفضة والبلاديوم والبلاتين، التي شهدت موجة صعود قوية مؤخراً.

وقال: “انتهت موجة الضغط الشرائي في المعادن كما كان متوقعاً. رأس المال بدأ يتدفق إلى العملات المشفرة”.

حذر بين المتداولين بعد عطلة عيد الميلاد

تداولت عملة بيتكوين خلال الأيام السبعة الماضية ضمن نطاق يتراوح بين 86,744 و90,064 دولاراً. وقال محللو منصة استخبارات السوق Santiment إن ارتفاع مستوى الخوف والشك وعدم اليقين (FUD) تزامن مع صعود الأسعار خلال فترة عيد الميلاد، وهي ظاهرة غالباً ما تتحرك فيها الأسواق بعكس معنويات المتداولين.

وأضاف المحللون: “بعد انتهاء عطلة عيد الميلاد، قفزت بيتكوين مجدداً فوق 90 ألف دولار قبل أن تتراجع إلى ما دون 87 ألف دولار”، مشيرين إلى أن “الارتفاع جاء في وقت كان فيه مستوى الخوف والشك مرتفعاً للغاية، كما جرت العادة. ومع تراجع الأسعار الآن، عاد المتداولون إلى توخي الحذر”.

الولايات المتحدة تقود ضغوط البيع

قد تعود بعض ضغوط البيع إلى خروج متداولين في الولايات المتحدة من السوق. فقد ظل مؤشر علاوة بيتكوين على منصة Coinbase التابع لـ CoinGlass في المنطقة السلبية. ويقيس هذا المؤشر الفارق السعري بين بيتكوين المتداولة على Coinbase ومتوسط السعر في الأسواق العالمية.

وعندما يكون المؤشر سلبياً، فإنه يعكس عادةً ضغوط بيع في السوق الأميركية، وتراجع شهية المخاطرة لدى المستثمرين، وارتفاع الميل إلى تجنب المخاطر، وفقاً لوصف المؤشر.