تنفيذي في Dragonfly: شركة تقنية عملاقة ستطلق محفظة عملات مشفرة… وسلاسل الطبقة الأولى للـFintech ستفشل

تام شمس - الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 02:50 مساءً - توقّع هاسيب قريشي، الشريك الإداري في شركة رأس المال الاستثماري المشفّر Dragonfly، أن تقوم إحدى شركات التكنولوجيا الكبرى بدمج محفظة عملات مشفرة في عام 2026، وأن تبدأ المزيد من شركات Fortune 100 بإطلاق سلاسل بلوكشين خاصة بها.

في المقابل، رجّح قريشي أن تفشل شركات التكنولوجيا المالية (Fintech) التي تطلق سلاسل من الطبقة الأولى (L1) بهدف منافسة شبكات عامة مثل إيثير وسولانا في جذب عدد كافٍ من المستخدمين.

وفي منشور عبر منصة X يوم الاثنين، قال قريشي إن تبني شركات Fortune 100 سيأتي على الأرجح من قطاعات البنوك والتكنولوجيا المالية، حيث ستعتمد العديد منها على بلوكشين Avalanche، إلى جانب أدوات جاهزة مثل OP Stack وOrbit وZK Stack. ويتيح هذا الإعداد بناء شبكات أكثر خصوصية وترخيصاً، مع بقائها متصلة بسلاسل بلوكشين عامة.

المصدر: Haseeb Qureshi

وأشار إلى أن عدداً من شركات Fortune 100 في قطاع الخدمات المالية من بينها JPMorgan وBank of America وGoldman Sachs وIBM قامت بالفعل ببناء سلاسل بلوكشين خاصة، إلا أن معظم هذه الحلول لا تزال في مراحل الاختبار أو تُستخدم بشكل محدود.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، توقعت شركة الاستثمار المشفّر Galaxy Digital أن تقوم واحدة على الأقل من شركات Fortune 500 في مجالات البنوك أو الحوسبة السحابية أو التجارة الإلكترونية بإطلاق بلوكشين من الطبقة الأولى في عام 2026، تُسوّي أكثر من مليار دولار من النشاط الاقتصادي الحقيقي، مع بناء جسر يتيح الوصول إلى التمويل اللامركزي.

كما يعتقد قريشي أن إحدى شركات التكنولوجيا العملاقة المهيمنة على الحياة الرقمية مثل Google أو Meta أو Apple ستطلق أو تستحوذ على محفظة عملات مشفرة في عام 2026، وهي خطوة قد تُدخل مليارات المستخدمين إلى عالم الكريبتو.

سلاسل الـFintech العامة لن تهدد هيمنة إيثير

رغم ذلك، لا يُبدي قريشي تفاؤلاً تجاه سلاسل الطبقة الأولى الجديدة التي تطلقها شركات التكنولوجيا المالية، معتبراً أنها لن تجذب عدداً كافياً من المستخدمين أو نشاطاً شبكياً يتيح لها منافسة شبكات مشفّرة أصلية مثل إيثير وسولانا.

وقال:

“رغم الحماسة المحيطة بالجيل الجديد من سلاسل التكنولوجيا المالية، فإن مؤشرات أدائها ستكون مخيبة. العناوين النشطة يومياً، وتدفقات العملات المستقرة، وأصول العالم الحقيقي ستُسجّل سلاسل مثل Tempo وArc وRobinhood Chain نتائج دون التوقعات، في حين ستتجاوز إيثير وسولانا التوقعات”.

وأضاف: “أفضل المطورين سيواصلون البناء على سلاسل بنية تحتية حيادية”.

البيتكوين قد يتجاوز 150 ألف دولار لكنه سيفقد جزءاً من هيمنته

وعلى صعيد التوقعات السعرية، يتوقع قريشي أن يتم تداول البيتكوين فوق مستوى 150 ألف دولار بحلول نهاية عام 2026، لكنه يرى في الوقت نفسه أن هيمنة البيتكوين على السوق ستتراجع.

من جانبها، امتنعت Galaxy Digital عن تقديم توقع سعري محدد، معتبرة أن عام 2026 سيكون “فوضوياً للغاية” للتنبؤ الدقيق، مع احتمال تذبذب السعر بين 50 ألفاً و250 ألف دولار بنهاية العام.

وفي الوقت ذاته، يتوقع قريشي أن ينمو سوق العملات المستقرة، الذي تبلغ قيمته حالياً 312 مليار دولار، بنسبة 60% خلال عام 2026، مع تراجع هيمنة العملة المستقرة الرائدة Tether المُرمزة (USDT) من 60% إلى 55%.

تفاؤل بأسواق التنبؤ… وتشكيك في دور الذكاء الاصطناعي بالكريبتو

قال قريشي إن أسواق التنبؤ ستواصل ازدهارها خلال العام المقبل، لكنه لا يرى أن الذكاء الاصطناعي سيجد استخداماً فعلياً في قطاع العملات المشفرة خارج نطاق الأمن.

وأضاف:

“وكلاء الذكاء الاصطناعي لن يكونوا ‘يتبادلون الدفع فيما بينهم’ أو ينفقون أموالاً ذات معنى في عام 2026”، متوقعاً أيضاً عدم ظهور حلول فعالة للحد من انتشار الروبوتات المزعجة على منصات التواصل الاجتماعي.