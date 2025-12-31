معاملات إيثيريوم على الطبقة الأولى تسجل 2.2 مليون يوميًا بتكلفة تقارب 17 سنتًا للمعاملة

تام شمس - الأربعاء 31 ديسمبر 2025 03:36 مساءً - سجلت شبكة إيثيريوم الرئيسية رقمًا قياسيًا جديدًا هذا الأسبوع، بعد أن بلغ عدد المعاملات المنفذة في يوم واحد نحو 2.2 مليون معاملة، في وقت انخفضت فيه متوسط رسوم المعاملات إلى نحو 17 سنتًا فقط.

وبحسب بيانات مستكشف البلوكشين Etherscan، حققت شبكة الطبقة الأولى هذا المستوى القياسي يوم الثلاثاء. كما أظهرت البيانات أن رسوم المعاملات على إيثيريوم واصلت تراجعها بشكل ملحوظ بمرور الوقت.

وسُجلت أعلى رسوم معاملات على شبكة إيثيريوم في مايو 2022، حين اضطر المستخدمون إلى دفع أكثر من 200 دولار للمعاملة الواحدة.

لكن مع استمرار عمليات الترقية، انخفضت الرسوم بشكل كبير، رغم النمو المتواصل في استخدام الشبكة.

كما واصلت الرسوم مسارها الهبوطي منذ 10 أكتوبر، حين كانت تبلغ نحو 8.48 دولار، وذلك خلال حدث تصفية واسع النطاق شهد نزيفًا في السوق بأكمله.

رسوم معاملات إيثيريوم تراجعت بشكل ملحوظ بمرور الوقت. المصدر: Etherscan

وعلى مدار السنوات الماضية، دفعت الرسوم المرتفعة على إيثيريوم المستخدمين إلى اللجوء إلى بدائل أقل تكلفة، مثل شبكات الطبقة الثانية، إلا أن الارتفاع المتزايد في عدد المعاملات على الشبكة الرئيسية يشير إلى عودة النشاط إلى الطبقة الأولى وازدياد استخدام الشبكة من قبل مستخدمي العملات الرقمية.

وفي الوقت نفسه، يزداد توجه المطورين إلى اختيار إيثيريوم كطبقة تسوية، إذ تُظهر بيانات Token Terminal أن عدد العقود الذكية الجديدة التي جرى إنشاؤها ونشرها على شبكة إيثيريوم بلغ ذروة قدرها 8.7 ملايين عقد في الربع الرابع.

ترقيتان رئيسيتان لإيثيريوم في 2025

شهدت شبكة إيثيريوم تغييرات كبيرة خلال عام 2025، مع تنفيذ ترقيتين رئيسيتين يُرجح أنهما أسهمتا في ارتفاع عدد المعاملات وانخفاض الرسوم.

وركزت ترقية Pectra في مايو على تحسينات تتعلق بالمدققين، ومرونة التحصيص، وتجهيز الشبكة لميزات توسع مستقبلية.

أما ترقية Fusaka، فقد رفعت حد الغاز من 45 مليونًا إلى 60 مليونًا، وصُممت أيضًا لتعزيز قابلية التوسع، وتحسين معالجة البيانات، ورفع كفاءة الشبكة بشكل ملحوظ. وفي فبراير، أشار أكثر من 50% من مدققي إيثيريوم إلى دعمهم رفع حد الغاز للشبكة، ما يزيد الحد الأقصى لكمية الغاز التي يمكن استخدامها للمعاملات داخل كتلة واحدة على شبكة إيثيريوم.

وفي سياق متصل، انقلبت قائمة الانتظار الخاصة بتحصيص إيثيريوم يوم الاثنين للمرة الأولى منذ ستة أشهر، إذ بات حجم الإيثير المنتظر تحصيصه يقارب ضعف كمية الإيثير التي تسعى إلى مغادرة الشبكة.

ويُنظر إلى فكّ التحصيص غالبًا بوصفه إشارة إلى رغبة المدققين في تحرير عملات الإيثير بغرض بيعها، في حين يُعد التحصيص مؤشرًا على الثقة والاستعداد لحجز العملات على المدى الطويل.