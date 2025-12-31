العملات الرقمية تتخلف عن الذهب والأسهم، لكن 2026 قد تتيح فرصة لـ”اللحاق بالركب”

تام شمس - الأربعاء 31 ديسمبر 2025 03:36 مساءً - من المتوقع أن يواصل سوق العملات الرقمية أداءه الضعيف مع دخول عام 2026، في وقت حققت فيه أصول رئيسية أخرى مكاسب، إلا أن العام الجديد قد يحمل فرصة لعودة العملات الرقمية واللحاق بالأداء المتفوق، وفقًا لمنصة تحليلات السوق Santiment.

وفي منشور على منصة X يوم الثلاثاء، قال محللو Santiment إن عملة بيتكوين (BTC) تتخلف حاليًا عن الذهب ومؤشر الأسهم S&P 500، بعدما حقق كلاهما تعافيًا طفيفًا عقب الانهيار الذي شهده السوق في نوفمبر.

ومنذ بداية نوفمبر، ارتفع الذهب بنسبة 9%، في حين سجل مؤشر S&P 500 مكاسب بنحو 1%، بينما تراجعت بيتكوين بنسبة 20%، ليجري تداولها قرب مستوى 88,000 دولار اعتبارًا من يوم الأربعاء.

بيتكوين تتخلف عن الذهب ومؤشر S&P 500، لكن هذا قد يتغير في 2026. المصدر: Santiment

وقال محللو Santiment: “لا يزال الارتباط بين بيتكوين وسوق العملات الرقمية مقارنة بالقطاعات الرئيسية الأخرى متأخرًا”، مضيفين أنه “مع التوجه نحو عام 2026، ستبقى هناك فرصة أمام العملات الرقمية للحاق بالركب”.

الحيتان تترقب من الخطوط الجانبية

بحسب Santiment، فإن عودة كبار الحائزين إلى شراء العملات الرقمية قد تكون أول إشارة على تحول في الاتجاه، إذ تباطأت عمليات التراكم من قبل الحيتان خلال النصف الثاني من عام 2025.

وأوضح المحللون: “سيطر التراكم القوي من المحافظ الصغيرة على النصف الثاني من 2025، في حين بقيت المحافظ الكبيرة شبه مستقرة، إذ ارتفعت حتى بلوغ أعلى مستوى في أكتوبر، ثم بدأت بالبيع”.

ويُنظر عادةً إلى كبار الحائزين والحيتان بوصفهم محركات رئيسية للسوق، إذ يمكن لصفقاتهم التأثير في سلوك السوق، والسيولة، ونفسية المستثمرين.

وأضاف محللو Santiment: “تاريخيًا، أفضل وصفة لتحول النمط الهابط إلى صاعد هي عندما تقوم المحافظ الكبيرة بالتراكم، في الوقت الذي يقوم فيه المستثمرون الأفراد بالبيع”.

كما أظهرت البيانات أن حائزي بيتكوين على المدى الطويل أوقفوا عمليات البيع، ما وضع حدًا لتصفية العملات لأول مرة منذ ستة أشهر، بعدما خفّضوا حيازاتهم من 14.8 مليون عملة في منتصف يوليو إلى 14.3 مليون في ديسمبر.

هل بدأ التحول نحو العملات الرقمية بالفعل؟

رجّح غاريت جين، الرئيس التنفيذي السابق لمنصة تداول العملات الرقمية المتوقفة BitForex، أن يكون المتداولون قد بدأوا بالفعل في تحويل رؤوس أموالهم من قطاعات أخرى والعودة إلى سوق العملات الرقمية.

وتُظهر بيانات منصة Nansen المتخصصة في تحليلات البلوكشين أن عدد عناوين بيتكوين النشطة ارتفع بنسبة 5.51% خلال الـ24 ساعة الماضية، في حين تراجع حجم المعاملات بنحو 30%.

ارتفع عدد عناوين بيتكوين النشطة، لكن حجم المعاملات تراجع. المصدر: Nansen

وقال جين يوم الثلاثاء: “انتهى الضغط الصعودي القصير في أسواق المعادن كما كان متوقعًا. رأس المال بدأ يتدفق نحو العملات الرقمية”. وردًا على سؤال أحد المستخدمين حول ما إذا كان المستثمرون في المعادن الثمينة يستثمرون أيضًا في العملات الرقمية، أضاف: “رأس المال واحد. دائمًا نبيع عند الارتفاع ونشتري عند الانخفاض”.

وفي السياق نفسه، قال المستثمر ومحلل الأسواق CyrilXBT إن السوق تمر حاليًا بمرحلة “تموضع كلاسيكية في أواخر الدورة قبل حدوث تحول”.

وأضاف: “عندما تنقلب السيولة ويكسر بيتكوين البنية الفنية: يبرد الذهب، ويتصدر بيتكوين المشهد، تتبعه إيثيريوم، ثم تستيقظ العملات البديلة أخيرًا. السوق يتحرك دائمًا قبل أن تتشكل الرواية. تحلَّ بالصبر. هذه المرحلة مصممة لاختبار القناعة”.