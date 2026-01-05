سوق العملات الرقمية يضيف 200 مليار دولار والبيتكوين تلامس 93 ألف دولار

شهد سوق العملات الرقمية ارتفاع ملحوظ منذ ليلة رأس السنة، حيث أضاف نحو 200 مليار دولار إلى قيمته السوقية الإجمالية.

وواصلت عملة البيتكوين تعافيها التدريجي بعد تراجع قوي نهاية 2025، لتتجاوز مستوى 93,000 دولار لأول مرة منذ منتصف ديسمبر، وتستقر حاليا بالقرب منه.

وكانت عملة البيتكوين قد هبطت من أكثر من 126,000 دولار في أوائل أكتوبر إلى أقل من 88,000 دولار بحلول 31 ديسمبر، قبل أن تبدأ مؤشرات التحسن اعتبار من 2 يناير.

وخلال الأيام الأخيرة ارتفع السعر تدريجيا، ليصل صباح الاثنين إلى قرابة 93,500 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 12 ديسمبر، قبل أن يتراجع قليلا مع احتفاظه بمكاسب يومية تقارب 1.6%.

ارتفعت القيمة السوقية لبيتكوين بنحو 100 مليار دولار منذ بداية يناير لتتجاوز 1.85 تريليون دولار، كما تحسنت هيمنتها على سوق العملات البديلة بعد أن تراجعت لفترة وجيزة دون 57%، لتعود فوق هذا المستوى وفق بيانات “CoinGecko”.

على صعيد العملات البديلة، اقتربت الايثيريوم من مستوى 3200 دولار بعد ارتفاعها بأكثر من 200 دولار خلال الأيام الماضية، بينما استعادت XRP مستوى 2.10 دولار عقب مكاسب يومية بنحو 2%.

كما ارتفعت BNB لتتداول فوق 900 دولار، في حين سجلت DOGE وADA وTRX وZEC تراجعات طفيفة، وهبطت عملة CC بأكثر من 5%.

أما من ناحية الأداء، فقد كانت “HYPE” من أبرز الرابحين بين العملات ذات القيمة السوقية الكبيرة بعد ارتفاعها بأكثر من 4% لتقترب من 26.5 دولار.

ورغم تراجع “PEPE” قليلا بعد صعودها الأخير، فإنها لا تزال تحقق مكاسب أسبوعية قوية، فيما سجلت “RENDER” أعلى ارتفاع بين أفضل 100 عملة رقمية.

وبذلك ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية إلى قرابة 3.25 تريليون دولار، مدفوعة بتحسن أداء البيتكوين وتباين مكاسب العملات البديلة.

