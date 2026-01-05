أربع عوامل قد تحرك سوق العملات الرقمية هذا الأسبوع

قد يتأثر سوق العملات الرقمية هذا الأسبوع بعدة عوامل رئيسية، في مقدمتها بيانات سوق العمل الأمريكية، إلى جانب تطورات سياسية متسارعة في فنزويلا قد تعيد التقلبات إلى الأسواق مع بداية أول أسبوع من هذا العام.

فقد نفذت الولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع عملية عسكرية في فنزويلا أسفرت عن اعتقال الرئيس “نيكولاس مادورو” وزوجته، وسط تقارير عن وقوع انفجارات في العاصمة كاراكاس ومحيطها.

وأعلن الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” أن بلاده ستتولى إدارة قطاع النفط الفنزويلي، وهو ما أدى إلى تراجع أسعار الطاقة، فيما واصلت أسواق العملات الرقمية إظهار قدر من الصمود حتى الآن.

Key Events This Week:



1. Markets React to Venezuela Situation - Monday



2. December ISM Manufacturing PMI data- Tuesday



3. December ADP Nonfarm Employment data - Wednesday



4. November JOLTS Job Openings data - Wednesday



5. December Jobs Report - Friday



6. January MI Consumer… — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) January 4, 2026

وذكر تقرير “Kobeissi Letter” أن التقلبات ما تزال سمة أساسية للأسواق، في ظل تغيّر سريع في الضغوط الاقتصادية الكلية.

خلال الفترة من 5 إلى 9 يناير، ستبدأ الأسواق الأمريكية والأوروبية في استيعاب تأثير أحداث نهاية الأسبوع عند افتتاح التداول.

في المقابل، سجل سوق العملات الرقمية ارتفاع طفيف صباح يوم الاثنين في آسيا.

ويُنتظر يوم الثلاثاء صدور بيانات مؤشر ISM لقطاع التصنيع لشهر ديسمبر، والذي يقيس أداء القطاع الصناعي في الولايات المتحدة.

غير أن تركيز الأسواق الرئيسي سيبقى منصبا على بيانات سوق العمل، إذ ستصدر يوم الأربعاء بيانات ADP للتوظيف في القطاع الخاص لشهر ديسمبر، إلى جانب بيانات JOLTS لفرص العمل لشهر نوفمبر.

وتأتي أهمية هذه البيانات من كون الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال العام الماضي نتيجة تراجع قوة سوق العمل، ما يجعل أي قراءة جديدة مؤثرة على توقعات السياسة النقدية المقبلة.

ويستكمل الأسبوع بصدور تقرير الوظائف الأمريكي لشهر ديسمبر يوم الجمعة، إلى جانب بيانات ثقة المستهلك، ما قد يزيد من حساسية الأسواق تجاه أي مفاجآت في الأرقام.

وفي هذا السياق، نقلت وكالة “رويترز” عن “إريك كوبي”، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة “North Star Investment Management”، قوله إن تراجع قوة سوق العمل منح الفيدرالي مساحة أكبر لتعديل توجهاته بشأن خفض الفائدة.

على مستوى سوق العملات الرقمية، ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية بنحو 2% خلال اليوم لتصل إلى حوالي 3.25 تريليون دولار، وهو أعلى مستوى منذ 10 ديسمبر.

وقادت عملة البيتكوين هذا الارتفاع بعدما تجاوزت 93,000 دولار خلال تداولات صباح الاثنين في آسيا قبل أن تتراجع قليلا لاحقا.

كما حققت الايثيريوم مكاسب لعدة أسابيع متتالية، ولامست 3200 دولار لفترة وجيزة قبل أن تتراجع إلى نحو 3180 دولار في وقت كتابة هذا المقال.

وشهدت كذلك عملات مثل XRP وDogecoin وChainlink وStellar وHyperliquid تحركات إيجابية ملحوظة.

