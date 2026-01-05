فنزويلا تشعل اختبار واقعي للكريبتو وتفرض نموذج التداول 24/7

أدى التطور الجيوسياسي المفاجئ في فنزويلا إلى موجة صعود قوية في سوق العملات الرقمية تجاوزت 100 مليار دولار، ليس لأن المستثمرين اندفعوا إلى “ملاذ آمن”، بل لأن التوقيت جعل سوق الكريبتو فعليا السوق الوحيد المتاح لإعادة تسعير المخاطر عالميا بينما كانت الأسواق التقليدية مغلقة.

ونتيجة لذلك قفز سعر البيتكوين فوق 90,000 دولار وارتفعت عمليات تصفية مراكز البيع بأكثر من 130 مليون دولار خلال أول 12 ساعة، ما أظهر أن العملات الرقمية قد تعمل في أوقات الأزمات كطبقة سيولة دائمة التشغيل أكثر من كونها مجرد أصول مضاربية.

وتفسير هذا التفاعل لا ينفصل عن خصوصية فنزويلا نفسها، التي تعتمد على العملات الرقمية منذ سنوات بدافع الضرورة نتيجة التضخم المفرط والعقوبات.

فالعملات المستقرة مثل USDT تُستخدم على نطاق واسع لحماية القوة الشرائية واستقبال التحويلات، وتشير تقارير إلى لجوء جهات مرتبطة بالدولة لاستخدامها في تسويات مرتبطة بالنفط، ما يعكس عمق اندماج الكريبتو في الاقتصاد المحلي.

أما الرسالة الأهم للوسطاء التقليديين فهي أن التداول على مدار الساعة لم يعد ميزة تنافسية بل مطلب تشغيلي وإداري لإدارة السيولة والمخاطر.

فالأحداث الكبرى قد تقع في عطلة نهاية الأسبوع وتعيد تسعير الأسواق بالكامل خارج ساعات العمل، ما يفرض على البنوك والوسطاء تحديث نماذج المخاطر والبنية التحتية للتعامل مع تدفقات سريعة وضخمة حين يصبح الكريبتو سوق اللحظة عند الأزمات.

