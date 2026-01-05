المحلل “بيتر براندت”: البيتكوين كاش تقود تعافي سوق العملات الرقمية

أخبر المتداول المخضرم “بيتر براندت” أن عملة البيتكوين كاش (BCH) تتصدر موجة تعافي سوق العملات الرقمية، مشيرا إلى أن الضجيج والتشتت في القطاع يتراجعان تدريجيا، ما يعيد تركيز المتداولين نحو حركة الأسعار.

وأوضح “براندت” في منشور حديث، مدعوم بمخطط فني، أن هناك إشارات إيجابية واضحة تدعم سيناريو الاختراق الصعودي.

Enough with the politics - the year of trading begins$BABA set for breakout from falling wedge$BCH is leading the charge pic.twitter.com/wSiy2Z1olQ — Peter Brandt (@PeterLBrandt) January 5, 2026

حيث أشار إلى أن عملة BCH دخلت نموذج الوتد الهابط، وهو نموذج فني يُنظر إليه عادة كإشارة صعودية وقد يعكس استعداد الأصل لحركة ارتداد قوية بعد فترة من التذبذب.

وأكد المحلل “براندت” أن الإعداد الحالي يوحي بأن البيتكوين كاش قد تكون على أعتاب انتعاش كبير، بل قد تمثل مؤشر مبكر على تحركات صاعدة أوسع في سوق العملات الرقمية، قائلا إن BCH تقود الهجمة.

على مستوى الأداء الفعلي، تفوقت البيتكوين كاش على أداء السوق اليومي بعد ارتفاعها بأكثر من 3% خلال 24 ساعة، إذ صعدت من 637.10 دولار إلى 665.66 دولار قبل أن تتداول قرب 662.80 دولار.

كما ارتفع حجم التداول بنحو 15% ليصل إلى حوالي 667.89 مليون دولار، وهو ما قد يرتبط بإدراج زوج تداول BCH/USD1 على منصة بينانس، الأمر الذي قد يقلل الاعتماد على أزواج BTC وETH ويُسهّل التداول على المستثمرين.

وتعزز مؤشرات فنية أخرى هذا السيناريو، إذ يسجل مؤشر القوة النسبية RSI قرابة 64.98، ما يشير إلى وجود مساحة لمزيد من الصعود قبل دخول العملة في نطاق تشبع الشراء.

ووفق هذا المنطق، قد تتمكن BCH من الاقتراب من مستوى 700 دولار في حال استمرار الزخم.

أما من ناحية السيناريوهات المحتملة، فإذا واصل السعر صعوده نحو 680 دولار فقد يصبح اختراق 700 دولار أمر مرجح، بينما قد يؤدي الهبوط دون 650 دولار إلى انعكاس الاتجاه والتراجع نحو نطاق يتراوح بين 625 و628 دولار.

وتجدر الإشارة إلى أن البيتكوين كاش حظيت بزخم إيجابي في ديسمبر 2025، بعد أن أعلن الرئيس التنفيذي لمنصة ShapeShift، إريك فورهيس، تحويل أصول الايثيريوم ظلّت دون حركة لمدة تسع سنوات إلى BCH، وهو ما أثار تفسيرات واسعة في السوق باعتباره رهانًا كبيرًا على العملة.

وفي الوقت نفسه، لا تزال المنافسة بين البيتكوين كاش وكاردانو على موقعهما ضمن أكبر عشر عملات رقمية مستمرة، وقد تتمكن BCH من تقليص الفجوة في القيمة السوقية وربما تجاوز كاردانو إذا استمر الارتفاع.

