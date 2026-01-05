مع ارتفاع سعر البيتكوين إلى 93 ألف… المليونير “دافينشي” يوجه رسالة للمستثمرين الجدد

حذّر المليونير “Jeremie Davinci” الذي يعد أحد الأوائل المستثمرين في البيتكوين، من الاعتماد على قفزة مفاجئة في سعر البيتكوين كطريق سريع للثراء.

If you’re relying on #Bitcoin to “boom” to make you rich, you’re doing it wrong.



Bitcoin is for storing what you earn. The win is time plus stacking. https://t.co/PDdrf3G6nv — Davinci Jeremie (@Davincij15) January 5, 2026

وقال في منشور على منصة X إن تحقيق أرباح كبيرة من البيتكوين لن يكون سهل، وإن من يراهن فقط على انفجار السعر ليصبح غنيا يفعل ذلك بالطريقة الخطأ.

وجاء تعليق “دافينشي” ردا على مستخدم سأله عن السنة التي يمكن أن تنفجر فيها البيتكوين.

إلا أن “دافينشي” بدلا من دعم فكرة الأرباح السريعة، شدّد على أن الاستراتيجية الأفضل هي ادخار ما تكسبه والاستمرار في تجميع البيتكوين تدريجيا، مؤكدا أن المكسب الحقيقي هو الوقت + التراكم.

وفي سياق متصل، كان “دافينشي” قد نشر في 3 يناير تحذير من الاعتماد على الأصول التقليدية، معتبرا أن النظام المالي يعمل وفق حوافز لا تصب في مصلحة الأفراد.

وذكر أن البنوك عندما تقع في أزمة قد تلجأ إلى توسيع الميزانيات وجرّ مشاركين جدد وتحميل المسؤوليات على نطاق أوسع، على أمل أن يحل الوقت أو التضخم أو الإنقاذ المالي المشكلة — ما يحول أخطاء خاصة إلى عبء عام.

لذلك أكد أنه يفضّل الابتعاد عن هذا النظام، وأنه لا يحتفظ بأصول مالية تقليدية، بل يركز على البيتكوين والفضة والذهب.

