سعر البيتكوين يتراجع من قمة 95 ألف دولار وXRP تقفز بأكثر من 10%

توقّف زخم صعود سعر البيتكوين قرب مستوى 95 ألف دولار بعد أن سجّلت العملة أعلى سعر لها منذ أسابيع، قبل أن تتعرّض لرفض سريع وتتراجع للتداول بالقرب من 94 ألف دولار.

في المقابل، حقّقت عملات رقمية بديلة مكاسب يومية أقوى، وتصدّرت XRP المشهد بارتفاع بنسبة مزدوجة الرقم.

بدأ سعر البيتكوين عام 2026 قرب 88 ألف دولار، ثم تسارع الصعود مع أول يوم عمل لترتفع العملة إلى 90 ألف دولار وتثبت فوقه خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ومع بداية الأسبوع واصل المشترون الضغط لترتفع فوق 92 ألف دولار، ثم لامست صبيحة اليوم الثلاثاء قرابة 95 ألف دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ منتصف نوفمبر.

لكن هذا المستوى شكّل مقاومة قوية، ما دفع السعر للهبوط دون 93 ألف دولار قبل أن يجد دعم ويستقر بالقرب من 94 ألف دولار.

ارتفعت القيمة السوقية للبيتكوين إلى نحو 1.865 تريليون دولار، بينما تراجعت هيمنة العملة على السوق إلى 56.8%.

على جانب العملات البديلة، قفزت XRP بنحو 12% خلال اليوم، وسجّلت قمة لأسابيع عند 2.40 دولار قبل أن تتراجع قليلا إلى 2.35 دولار.

كما ارتفعت ETH وBNB وSOL وDOGE وLINK بوتيرة أهدأ، فيما حققت ADA وXLM وSHIB مكاسب أوضح، بينما كانت البيتكوين كاش من العملات القليلة المتراجعة.

وسجّلت بعض العملات الرقمية مكاسب أكبر، أبرزها RENDER (18%) وSUI (16%) وHASH (13.5%).

بشكل عام، أضافت القيمة السوقية الإجمالية لسوق العملات الرقمية نحو 50 مليار دولار لتقترب من 3.3 تريليون دولار.

