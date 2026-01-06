إشارات متضاربة حول سعر البيتكوين والعيون على مستوى 100 ألف دولار

يختبر سعر البيتكوين هذا الأسبوع مستوى مقاومة حساس قرب 100 ألف دولار، وهو مستوى يرى محللون أنه سيحدد الاتجاه الرئيسي التالي للعملة، وما إذا كان التعافي الأخير بداية موجة صعود جديدة أو مجرد توقف مؤقت ضمن مسار هابط أطول.

ووفقا لبيانات “CoinGecko”، حقق سعر البيتكوين خمسة أيام متتالية من المكاسب – وهي أطول سلسلة صعود منذ أوائل أكتوبر 2025 – وتجاوزت العملة لفترة وجيزة مستوى 94 ألف دولار في 6 يناير، لترتفع بنحو 7.6% خلال أسبوع.

لكن الصورة العامة ما تزال غير محسومة.

يشير المحلل “Crypto Dan” إلى مؤشر رئيسي يتمثل في متوسط سعر شراء العملات التي تحركت آخر مرة قبل 6 إلى 12 شهر، والذي يستقر حالي قرب 100 ألف دولار.

وبحسبه، فإن تداول السعر دون هذا المستوى تاريخيا يرتبط باتجاه سلبي وارتفاع احتمال تسجيل خسائر إضافية.

في المقابل، فإن اختراق واضح فوق 100 ألف دولار قد يُعد إشارة تحول مهمة، إذ سبق أن ارتبط استعادة هذا المستوى بانتقال السوق من الهبوط إلى الصعود.

ويرى المحلل أن الفشل في تجاوز هذا الحاجز قد يعني استمرار الاتجاه الهابط الذي بدأ بعد القمة التاريخية في أكتوبر فوق 126 ألف دولار.

وتتقاطع هذه الرؤية مع ملاحظات أخرى، منها تحليل “Doctor Profit” الذي أشار إلى كسر مقاومة قصيرة الأجل وفتح الطريق نحو نطاق 97–107 آلاف دولار.

في الوقت نفسه، تعكس بيانات السوق إشارات متباينة.

فمن جهة، يُظهر ارتفاع نسبة البيتكوين إلى العملات المستقرة على منصة بينانس تزايد القوة الشرائية، حيث لفت المحلل “Darkfost” إلى نمو احتياطي العملات المستقرة على المنصة بنحو مليار دولار مؤخرا، ما قد يوفر دعما للأسعار عند الدخول.

وبين هذه المؤشرات المتضاربة، يظل التركيز منصبا على قدرة البيتكوين على اختراق مستوى 100 ألف دولار وتغيير سردية السوق خلال الفترة المقبلة.

