بعد أرباح 400 ألف دولار: خلاف حول هوية متداول راهن على سقوط “مادورو”

أثار متداول على منصة “Polymarket” جدل واسع بعد أن حقق أرباحا تجاوزت 400 ألف دولار نتيجة رهان صحيح على توقيت القبض على الرئيس الفنزويلي “نيكولاس مادورو”.

انتشرت منشورات تربط هذا المتداول بشركة World Liberty Financial (WLFI)، قبل أن ترد شركة تحليل البلوكشين “Bubblemaps” وتنتقد هذه الاستنتاجات.

وكان محلل البيانات “Andrew 10 GWEI” قد أشار إلى احتمال ارتباط المتداول بشخص يُدعى “Steven Charles Witkoff”، وهو أحد مؤسسي WLFI، مستندا إلى أنماط تمويل عبر كوين بيس ومجموعة محافظ تحمل أسماء ENS وSNS تشبه “Steven Charles”.

ووفقا لتحليله، فإن محفظتين شبه خامدتين موّلتا حساب “Polymarket” قبيل تنفيذ الرهانات، وتلقتا أموالا من كوين بيس ثم حوّلتاها مباشرة إلى المنصة.

وذكر أن إحدى المحافظ استلمت نحو 252 SOL من كوين بيس، في وقت جرى فيه إيداع كمية قريبة في كوين بيس قبل ذلك بنحو يوم من عنوان آخر، واعتبر الأمر تطابق بنسبة 99%، مشيرا إلى أن التوقيت وتسمية المحافظ وتدفق المعاملات قد يعزز فرضية وجود معلومات داخلية.

في المقابل، رفضت “Bubblemaps” هذا الربط، واعتبرت أن المنطق المستخدم مبالغ فيه ولا تدعمه البيانات بالشكل الذي جرى تداوله.

وأوضحت أن اعتبار نمط واحد متطابق هو أمر مضلل، لأن آلاف المحافظ قد تُظهر سلوك مشابه عند استخدام فلاتر واسعة تشمل مبالغ متقاربة ونوافذ زمنية عامة.

كما قلّلت الشركة من أهمية الفاصل الزمني الذي يبلغ يوم واحد بين الإيداع والسحب من منصة تداول مركزية، مؤكدة أن مثل هذه التأخيرات شائعة ولا تعني بالضرورة تنسيق أو ملكية مشتركة.

وأضافت أن التحليل ركّز على تدفقات SOL فقط، رغم أن الإيداعات في منصات التداول قد تتم بأصول أخرى مثل USDC أو ETH.

وعند احتساب هذه الأصول أو القيم الدولارية المكافئة، قالت “Bubblemaps” إن مطابقات إضافية عديدة تظهر ضمن الإطار الزمني نفسه، ما يضعف قوة الاستنتاج.

وختمت الشركة بالتأكيد على أن تحليل التوقيت أداة قوية، لكنه إذا استُخدم بشكل غير دقيق قد يؤدي إلى استنتاجات خاطئة، محذّرة من الانجراف وراء الإثارة على حساب الحقيقة.

