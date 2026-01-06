صناديق بيتكوين المتداولة تجذب 697 مليون دولار في ثاني يوم تداول من 2026

تام شمس - الثلاثاء 6 يناير 2026 09:39 مساءً - سجلت صناديق بيتكوين المتداولة فوريًا (Spot Bitcoin ETFs) تدفقات قوية مع مطلع عام 2026، في ظل ما أشار إليه محللو Matrixport بوصفه “تأثير الصفحة البيضاء” لبداية العام الجديدة، والذي أعاد تنشيط شهية المستثمرين.

وبحسب بيانات Farside Investors، استقطبت صناديق بيتكوين الفورية في الولايات المتحدة تدفقات داخلة بقيمة 697 مليون دولار خلال ثاني يوم تداول من عام 2026 يوم الثلاثاء، لترتفع صافي التدفقات الإيجابية إلى أكثر من 1.1 مليار دولار خلال أول يومين من العام.

ويُعد هذا الانتعاش إشارة إيجابية لحائزي بيتكوين (BTC)، بعد شهرين متتاليين من صافي التدفقات الخارجة من صناديق بيتكوين الفورية. فقد سجلت هذه الصناديق تدفقات خارجة بقيمة 3.48 مليارات دولار في نوفمبر و1.09 مليار دولار في ديسمبر، وفق بيانات SoSoValue.

وكانت التدفقات إلى صناديق بيتكوين الفورية المحرك الأساسي لزخم بيتكوين خلال عام 2025، بحسب ما قاله مؤخرًا جيف كندريك، الرئيس العالمي لأبحاث الأصول الرقمية في Standard Chartered، لموقع Cointelegraph.

تدفقات صناديق ETF لبيتكوين (بملايين الدولارات). المصدر: Farside Investors

وعلى صعيد الصناديق الأخرى، جذبت صناديق إيثيريوم الفورية (ETH) تدفقات بقيمة 168 مليون دولار يوم الاثنين، مسجلة ثاني يوم متتالٍ من التدفقات الداخلة. كما سجلت صناديق سولانا الفورية (SOL) استثمارات بقيمة 16.8 مليون دولار، لتواصل سلسلة تدفقات إيجابية امتدت إلى 20 يومًا متتاليًا، بحسب Farside Investors.

وترى لايسي تشانغ، محللة الأبحاث في Bitget Wallet، أن تجدد الطلب على صناديق ETF للعملات الرقمية يعكس “مرحلة إعادة توازن” مدفوعة بالمخاطر الجيوسياسية و”تموضع السيولة”، مشيرة إلى أن العوامل الأساسية للسوق لا تزال “داعمة” رغم ارتفاع منسوب عدم اليقين.

وأضافت تشانغ لـCointelegraph أن التدفقات الجديدة إلى صناديق ETF واتساع معروض العملات المستقرة يشيران إلى أن “المشترين المؤسسيين يستوعبون المعروض، ما يدعم ارتدادًا قريب الأجل”، موضحة:

“في هذا السياق، يمتلك بيتكوين مساحة للصعود نحو 105,000 دولارات، فيما قد تختبر إيثيريوم مستوى 3,600 دولارات، مع موازنة المتداولين بين مخاطر التضخم وخصائص الكريبتو الانكماشية وسردية التبني طويل الأجل”.

تأثير “الصفحة البيضاء” مع بداية العام يعزز الطلب

في المقابل، أبرز تقرير صادر عن منصة Matrixport ما وصفه بـ”تأثير الصفحة البيضاء” لبداية العام، والذي أتاح للأسواق إعادة ضبط أوضاعها بعد فك مراكز رافعة مالية بقيمة 30 مليار دولار من عقود بيتكوين وإيثيريوم الآجلة، وذلك منذ انهيار السوق البالغ 19 مليار دولار في أكتوبر.

وكتبت Matrixport في منشور على منصة X يوم الاثنين:

“مع دخول 2026، بات التموضع أنحف بكثير، وتم التخلص من فائض المضاربات، ومن دون ضغط الصفقات المزدحمة، أصبحت بيتكوين وبقية العملات الرقمية تمتلك مساحة للتحرك وفق مسارها الطبيعي، والذي قد يكون صعوديًا”.

ومع ذلك، لا يزال أنجح المتداولين من حيث العائدات والمصنفون ضمن فئة “الأموال الذكية” على منصة Nansen يراهنون على تراجع سعر بيتكوين.

فقد بلغت المراكز الصافية القصيرة للأموال الذكية على بيتكوين نحو 108 ملايين دولار، مع إضافة قرابة 19 مليون دولار من المراكز القصيرة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق بيانات Nansen.

أكبر مراكز العقود الدائمة للأموال الذكية على منصة Hyperliquid. المصدر: Nansen

في المقابل، كانت هذه الفئة صافية الشراء على إيثيريوم بقيمة 712 مليون دولار، وعلى XRP بقيمة 83 مليون دولار، ما يشير إلى توقعات صعودية لهاتين العملتين.