Santiment: توقعات إيجابية لبيتكوين مع شراء الحيتان وأسماك القرش مقابل بيع الأفراد

تام شمس - الثلاثاء 6 يناير 2026 09:39 مساءً - قالت منصة تحليلات السلسلة Santiment إن تراكم بيتكوين من قبل الحيتان، بالتوازي مع جني الأرباح من المتداولين الأفراد، يُعد إشارة صعودية قد تمهّد لمزيد من الزخم الإيجابي في السوق.

وأوضحت Santiment يوم الاثنين أن أسواق العملات الرقمية “تميل عادةً إلى اتباع مسار الحيتان وأسماك القرش الرئيسيين، وتتحرك غالبًا بعكس اتجاه محافظ التجزئة الصغيرة”. وتُعرِّف المنصة الحيتان وأسماك القرش بأنهم الجهات التي تمتلك ما بين 10 و10,000 بيتكوين، في حين يمتلك متداولو التجزئة محافظ تقل عن 0.01 بيتكوين.

ومنذ منتصف ديسمبر، راكمت هذه الفئة مجتمعةً 56,227 بيتكوين إضافية، وفقًا لبيانات Santiment. وأضافت المنصة: “مثّل ذلك قاعًا محليًا للسوق. ورغم بقاء الأسعار شبه مستقرة، فإن التباعد الصعودي الناتج عن هذا التراكم كان لا بد أن يفضي إلى اختراق ولو محدود على الأقل”.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، “تحسّن الوضع أكثر” مع شروع متداولي التجزئة في جني الأرباح، بدافع “الاعتقاد بأننا في فخ صعودي/موجة خادعة”. وخلصت Santiment إلى أنه، بناءً على هذه الديناميكيات، “ترتفع احتمالات استمرار نمو القيمة السوقية عبر سوق العملات الرقمية ككل”.

تراكم الحيتان مقابل بيع التجزئة يُعد إشارة صعودية. المصدر: Santiment

اختراق بيتكوين قد يكون وشيكًا

تتداول Bitcoin في نطاق عرضي منذ ستة أسابيع، بين نحو 87,000 و94,000 دولار منذ منتصف إلى أواخر نوفمبر. وهي الآن قرب الحد العلوي للنطاق، بعد أن لامست أعلى مستوى في سبعة أسابيع عند 94,800 دولار على منصة Coinbase في أواخر تداولات يوم الاثنين، وفقًا لبيانات TradingView.

وأشار المحلل جيمس تشيك يوم الثلاثاء إلى أن بيتكوين بدأت عام 2026 بارتفاع نحو 94,000 دولار، “لكن القصة الحقيقية تكمن في إعادة توزيع المعروض الضخمة الجارية تحت السطح”.

ولفت إلى أن “هيمنة المعروض لدى القمة” أعيد توازنها من 67% إلى 47%، وأن جني الأرباح “تراجع بشدة”، مع حدوث ضغط شراء قصير في أسواق العقود الآجلة، فيما لا يزال الرفع المالي الإجمالي منخفضًا.

تتحرك بيتكوين بعيدًا عن مناطق الدعم وباتجاه مقاومات أطول أمدًا. المصدر: James Check

مرحلة تجميع صعودية

قال أندري فوزان أَدزييما، رئيس الأبحاث في منصة Bitrue، لموقع Cointelegraph: “لا تزال بيتكوين في مرحلة تجميع صعودية”.

وأضاف: “تقع مقاومات الصعود الرئيسية بين 95,000 و100,000 دولار، مع اهتمام ملحوظ بخيارات الشراء قرب مستوى 100 ألف دولار لاستحقاق يناير. أما الدعم الفوري فيقع بين 88,000 و90,000 دولار؛ وكسر هذا النطاق قد يفتح المجال لتصحيح أعمق”.