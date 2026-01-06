الرئيس التنفيذي لـNvidia: الطلب على موارد الحوسبة "يتصاعد بشكل هائل"

تام شمس - الثلاثاء 6 يناير 2026 10:46 مساءً - قال الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia، Jensen Huang، إن هناك سباقًا ضخمًا على قدرات الحوسبة الخاصة بالذكاء الاصطناعي، ما يثير تساؤلات حول حجم الموارد التي ستبقى متاحة لتعدين العملات الرقمية.
قال الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia، Jensen Huang، إن الطلب على موارد الحوسبة “يتصاعد بشكل هائل” بفعل التسارع السريع في نماذج الذكاء الاصطناعي، واصفًا المشهد الحالي بأنه “سباق محتدم” نحو الحدود التالية للتقنية.
وخلال فعالية مباشرة لـNvidia في لاس فيغاس يوم الاثنين، استعرض هوانغ مجموعة من التطورات التي تخطط لها الشركة مع اقتراب عام 2026، مشيرًا إلى حدة المنافسة في قطاع الذكاء الاصطناعي.
وعن وتيرة نمو الذكاء الاصطناعي منذ دخوله الأسواق، قال إن الجميع يتنافس ليكون أول من يبلغ المستوى التالي من هذه التقنية.
وأضاف:
“كمية الحوسبة اللازمة للذكاء الاصطناعي ترتفع بشكل هائل. والطلب على وحدات المعالجة الرسومية من Nvidia يرتفع بشكل هائل أيضًا. يحدث ذلك لأن النماذج تنمو بمقدار عشرة أضعاف أي بمرتبة حجم كاملة كل عام”.
وتابع: “الجميع يحاول الوصول إلى المستوى التالي، وهناك من ينجح فعلًا في ذلك. لذلك فالأمر كله مسألة حوسبة. كلما حسبت أسرع، وصلت أسرع إلى المستوى التالي من الحدود الجديدة”.
الطلب قد يدفع مزيدًا من معدّني بيتكوين نحو الذكاء الاصطناعي
أدى النمو المتسارع واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي بالفعل إلى تحوّل عدد من شركات تعدين Bitcoin كليًا أو جزئيًا نحو هذا القطاع خلال العامين الماضيين.
ويعود ذلك جزئيًا إلى الارتفاع المستمر في صعوبة تعدين بيتكوين، في حين يتيح الذكاء الاصطناعي للمعدّنين فرصة تعظيم استخدام مواردهم وتحقيق إيرادات محتملة أعلى خارج نشاط التعدين التقليدي.
ومع ازدياد الطلب على قدرات الحوسبة الخاصة بالذكاء الاصطناعي، قد يصبح التحول نحو هذا المجال أكثر جاذبية لشركات تعدين بيتكوين.
وخلال كلمته، تطرق هوانغ أيضًا إلى شرائح Rubin وVera من الجيل التالي، مؤكدًا أنها دخلت مرحلة “الإنتاج الكامل” وتسير وفق الجدول الزمني المخطط.
وأوضح أن الجمع بين Rubin وVera المصممتين للعمل معًا سيوفر قدرة حوسبة للذكاء الاصطناعي تفوق النماذج السابقة بنحو خمسة أضعاف.
