"عام مختلط للاكتتابات العامة" مع تراجع أداء الاكتتابات الأميركية بفعل الكريبتو

تام شمس - الثلاثاء 6 يناير 2026 10:46 مساءً - أفادت تقارير بأن اكتتابات العملات الرقمية والذكاء الاصطناعي خلال العام الماضي ضغطت على الأداء العام للاكتتابات العامة في الولايات المتحدة، لتتخلف عن أداء مؤشر S&P 500 الثقيل بأسهم التكنولوجيا.

وبحسب تقرير لوكالة Bloomberg نُشر يوم الاثنين، ارتفعت أسهم جميع الشركات التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام العام الماضي باستثناء الصناديق المغلقة وشركات الشيكات على بياض بمتوسط مرجّح بلغ 13.9%، وهو أقل من مكاسب مؤشر S&P 500 البالغة 16%.

وشهد العام الماضي إدراج عدد من أكبر شركات قطاع العملات الرقمية في الأسواق العامة، مع منح إدارة ترامب وول ستريت ثقة أكبر لدعم شركات الكريبتو بمليارات الدولارات. غير أن الأداء لم يكن متكافئًا بين جميع الشركات.

كما جاءت الرهانات على شركات الذكاء الاصطناعي متفاوتة النتائج، إذ سجّلت شركات مثل مطوّر مراكز البيانات Fermi ومنصة إدارة النفقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي Navan أداءً أضعف من المتوقع عقب اكتتاباتها.

ومن بين أبرز وأفضل الاكتتابات أداءً في قطاع الكريبتو، كان طرح مُصدِر العملات المستقرة Circle Internet Group ‏(CRCL) بقيمة 1.05 مليار دولار في يونيو، حيث سُعّر السهم عند 31 دولارًا وقفز بنسبة 170% في أول يوم تداول.

لكن سهم Circle تراجع لاحقًا مع هبوط Bitcoin من ذروته في أكتوبر، ليغلق عند 79.30 دولارًا في 31 ديسمبر، وهو أدنى من سعر الإغلاق في يوم الإدراج. ويُتداول السهم حاليًا دون ذروته التي تجاوزت 263 دولارًا بنحو 70%، بعدما أغلق عند 84.80 دولارًا يوم الاثنين.

أما منصة التداول Gemini ‏(GEMI) المملوكة للتوأم وينكلفوس، والتي طرحت أسهمها في سبتمبر، فكانت من بين أسوأ اكتتابات الكريبتو أداءً في 2025. فقد سُعّر السهم عند 28 دولارًا، وارتفع مبدئيًا إلى أكثر من 32.50 دولارًا، قبل أن يهبط بنسبة 64.5% إلى 9.92 دولارًا بحلول 31 ديسمبر، ثم تعافى بشكل طفيف إلى 11.12 دولارًا يوم الاثنين.

انخفضت أسهم منصة Gemini بأكثر من 65% منذ طرحها للاكتتاب العام في سبتمبر. المصدر: Google Finance

كما كان أداء أسهم منصة Bullish ‏(BLSH)، التي أدرجت أسهمها في أغسطس، أفضل بقليل فقط. إذ افتتحت التداول عند 37 دولارًا وأنهت يومها الأول عند 68 دولارًا، لكنها تراجعت إلى 37.87 دولارًا في 31 ديسمبر، مقتربة من سعر الاكتتاب.

2025 عام متباين للاكتتابات العامة

قال مايك بيلين، قائد الاكتتابات العامة في الولايات المتحدة لدى شركة الاستشارات PwC، لوكالة بلومبرغ إن العام الماضي «كان عامًا مختلطًا بوضوح للاكتتابات العامة"، مع عودة السوق بشكل انتقائي وارتفاع سقف التوقعات أمام شركات التكنولوجيا في المراحل المبكرة.

وأظهرت البيانات أن الاكتتابات المتوسطة الحجم حققت أداءً أضعف مقارنة بالكبرى؛ إذ ارتفعت أسهم الصفقات المُسعّرة بين 500 مليون ومليار دولار بمتوسط مرجّح قدره 5.6%، مقابل متوسط 20% للاكتتابات التي تجاوزت قيمتها مليار دولار.

وكان أكبر اكتتاب في العام لشركة المعدات الطبية Medline بقيمة 7.2 مليارات دولار، حيث ارتفع سهمها بنسبة 40% منذ إدراجها منتصف ديسمبر. أما ثاني أكبر طرح فكان لشركة تصدير الغاز Venture Global بقيمة 1.75 مليار دولار، بعد خفض حجمه 40% قبل الإدراج، لتهبط أسهمه لاحقًا بنسبة 72%، مسجلةً أحد أسوأ الأداءات.

وختم بيلين قائلًا: «الخلاصة الأهم أننا عدنا بقوة إلى سوق تقوده الأساسيات. أصبح المستثمرون أكثر انتقائية، وعلى الشركات دخول السوق بقصة أوضح واتجاه تشغيلي أقوى".