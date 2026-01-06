مورغان ستانلي يقدّم نماذج S-1 لصناديق ETF لبيتكوين وسولانا في أحدث دفعة نحو الكريبتو

تام شمس - الثلاثاء 6 يناير 2026 10:46 مساءً - تحديث 6 يناير، الساعة 12:57 ظهرًا بتوقيت UTC: تم تحديث هذا المقال لإضافة فقرة حول مشاركة مورغان ستانلي السابقة في صناديق العملات الرقمية.

قدّم بنك الاستثمار الأميركي Morgan Stanley ملفات إلى US Securities and Exchange Commission لإطلاق صندوقين متداولين في البورصة (ETF) للعملات الرقمية، أحدهما مرتبط بـ Bitcoin والآخر بـ Solana، في خطوة تعكس تعمّق وول ستريت في منتجات الأصول الرقمية المُنظَّمة.

وبحسب ملفات يوم الثلاثاء، سيعمل صندوقا Morgan Stanley Bitcoin Trust وMorgan Stanley Solana Trust كأدوات استثمار “سلبية” تحتفظ بالأصول الأساسية وتتبع أداءها. ويسعى الصندوقان إلى إدراج أسهمهما في بورصات عامة، وهي تفاصيل تُحدَّد عادةً في ملفات 19b-4 اللاحقة وليس في نماذج S-1 الأولية.

وفي حال الموافقة، قد تستقطب هذه الصناديق تدفقات جديدة إلى بيتكوين وسولانا من قاعدة عملاء مورغان ستانلي التي تتجاوز 19 مليون عميل ضمن ذراع إدارة الثروات حتى أبريل 2025، وفق رسالة المساهمين.

ويأتي ذلك بعد أن استقطبت صناديق بيتكوين الفورية أكثر من 1.1 مليار دولار خلال أول يومي تداول من عام 2026، مدفوعة بما وصفه محللون بـ“تأثير الصفحة البيضاء” مع بداية العام.

المصدر: SEC.gov

وتُدرَج Morgan Stanley Investment Management كراعٍ للصندوقين المقترحين، فيما سُمّيت CSC Delaware Trust Company وصيًا في ولاية ديلاوير. ولم تُفصّل الوثائق الأولية جميع مزوّدي الخدمات الرئيسيين، بما في ذلك ترتيبات الحفظ. وأفادت مورغان ستانلي بأنها ستحتفظ بـ“جزء كبير من المفاتيح الخاصة” في التخزين البارد، مع الاحتفاظ بـ“الباقي” في محافظ ساخنة.

ولن يسعى الصندوقان إلى تحقيق عوائد تتجاوز تتبّع سعر الأصل الأساسي، ما يعني أن الراعي لن يقوم ببيع فوري “مضاربي” للتوكنات. وتأتي هذه الخطوة ضمن تعميق مشاركة مورغان ستانلي في قطاع الكريبتو إلى جانب مؤسسات مالية كبرى أخرى.

ففي أكتوبر، أفادت تقارير بأن مدير الثروات أتاح لمستشاريه التوصية بصناديق كريبتو لعملاء حسابات التقاعد الفردية (IRA) وخطط 401(k)، بعد أن كان الوصول مقصورًا سابقًا على أصحاب الثروات الكبيرة.

وول ستريت توسّع عروض الكريبتو المُنظَّمة

تضيف ملفات مورغان ستانلي زخماً إلى الاهتمام المؤسسي المتزايد بوسائل الاستثمار المُنظَّمة في العملات الرقمية. ويأتي ذلك بعد يوم واحد من سماح Bank of America لمستشاريه بالتوصية بالتعرّض لأربعة صناديق ETF لبيتكوين.

كما أتاح Vanguard تداول صناديق ETF للكريبتو لعملائه في ديسمبر 2025، وذلك بعد عام من توصية BlackRock بتخصيص يصل إلى 2% لبيتكوين لعملائه.