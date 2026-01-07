لماذا يتفوّق XRP على بيتكوين وإيثيريوم مع بداية 2026

تام شمس - الأربعاء 7 يناير 2026 12:35 مساءً - وُصِف توكن المدفوعات التابع لشركة Ripple، XRP، مؤخرًا من قِبل CNBC بأنه “حبيب العملات الرقمية الجديد”، بعد أن قفز بنحو 25% خلال الأسبوع الأول من العام.

وقال مقدم برنامج Power Lunch في CNBC، Brian Sullivan، يوم الثلاثاء: “أكثر صفقة كريبتو سخونة هذا العام ليست بيتكوين ولا إيثيريوم، بل XRP”.

قفزة سعرية مع بداية العام

ارتفع XRP بنحو 25% منذ 1 يناير، متفوقًا على Bitcoin الذي صعد 6%، وعلى Ether الذي ارتفع 10% منذ مطلع العام.

وتُعزى هذه الأفضلية إلى مجموعة من العوامل الداعمة، من بينها زخم صناديق المؤشرات المتداولة (ETF)، والمزاج العام على وسائل التواصل الاجتماعي، ومؤشرات السلسلة (Onchain)، إضافة إلى شراكات حديثة.

ومع ذلك، يحذّر محللون من أن تدفقات ETF والمشاعر الاجتماعية قد تكون متقلبة ولا تضمن استمرار الارتفاع. فالروايات السعرية السابقة لـXRP غالبًا ما هدأت عند تباطؤ التدفقات أو تغيّر ظروف السوق الأوسع. كما أن مؤشرات السلسلة — مثل انخفاض أرصدة البورصات — قد تنعكس سريعًا في فترات التقلب المرتفع، فيما تظل التطورات التنظيمية والاقتصادية الكلية مخاطر خارجية مؤثرة.

زخم قوي لصناديق XRP المتداولة

قالت مقدمة CNBC Mackenzie Sigalos إن “الربع الرابع شهد إقبالًا كبيرًا على صناديق XRP المتداولة، بعكس ما يحدث عادة مع صناديق بيتكوين وإيثيريوم الفورية التي تتحرك غالبًا بالتوازي مع السعر”.

وأشارت إلى أن كثيرين اشتروا XRP عند التراجع في الربع الرابع باعتباره “رهانًا أقل ازدحامًا” من BTC أو ETH، وهو ما “ثبتت صحته خلال أول ستة أيام تداول من يناير”.

وبحسب بيانات Coinglass، استقطبت صناديق XRP الفورية الأربعة قرابة 100 مليون دولار من التدفقات منذ بداية العام، مع تسجيل أعلى تدفق منذ أكثر من خمسة أسابيع يوم الاثنين. وبلغت التدفقات التراكمية نحو 1.15 مليار دولار دون تسجيل أي يوم خروج حتى الآن.

مزاج اجتماعي إيجابي ونشاط على السلسلة

تشير بيانات Market Prophit إلى أن كلًا من “مزاج الجمهور” و“مزاج الأموال الذكية” تجاه XRP يتسمان بالإيجابية.

كما تُظهر بيانات CryptoQuant أن أرصدة XRP على منصة Binance عند أدنى مستوياتها منذ عامين، وهو ما يُعد عادةً إشارة إلى تراجع الاستعداد للبيع.

وفي الوقت نفسه، أفاد XRPscan بارتفاع نشاط الشبكة وعدد المعاملات بأكثر من 50% خلال الأسبوعين الماضيين.

تحركات ريبل في اليابان

أعلنت Ripple Labs عن شراكات مع مؤسسات مالية يابانية كبرى، من بينها Mizuho Bank وSMBC Nikko وSecuritize Japan، لتعزيز اعتماد XRP Ledger في اليابان.

وفي ديسمبر، حصلت ريبل على موافقة مشروطة من US Office of the Comptroller of the Currency لتأسيس بنك Ripple National Trust Bank.

وقالت رئيسة ريبل، Monica Long، لـBloomberg إن جولة التمويل في نوفمبر وتقييم الشركة البالغ 40 مليار دولار كانا “إيجابيين للغاية” للشركة، مع عدم وجود خطط فورية لطرح عام أولي.