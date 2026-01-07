ترامب يقول إن خسارة الجمهوريين لانتخابات التجديد النصفي قد تقود إلى عزله

تام شمس - الأربعاء 7 يناير 2026 12:35 مساءً - قال الرئيس الأميركي Donald Trump للجمهوريين يوم الثلاثاء إنه قد يواجه العزل إذا خسر الحزب انتخابات التجديد النصفي هذا العام.

وقال ترامب في خطاب ألقاه أمام نواب جمهوريين في مجلس النواب: “عليكم الفوز في انتخابات التجديد النصفي، لأنه إذا لم نفز بها، فسيجدون سببًا لعزلي… سأُعزل”.

وتراجع معدل تأييد ترامب إلى 42%، في ظل شعور الناخبين بأن الرئيس لا يفعل ما يكفي للتخفيف من ارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب انقسام قاعدة الحزب الجمهوري بشأن تعامله مع ملفات إبستين.

وتُظهر استطلاعات الرأي تقدم الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي، فيما تُقدّر رهانات Polymarket احتمالات فوز الديمقراطيين بالسيطرة على مجلس النواب هذا العام بنحو 80%.

ومن المقرر إجراء الانتخابات في نوفمبر، حيث تُطرح جميع مقاعد مجلس النواب وثلث مقاعد مجلس الشيوخ. وسيؤدي فقدان الجمهوريين السيطرة على أحد المجلسين أو كليهما إلى إضعاف أجندة الحزب التشريعية في العامين الأخيرين من ولاية ترامب.

ومن بين التشريعات الرئيسية التي يسعى الجمهوريون لإقرارها مشروع قانون هيكلة سوق العملات الرقمية، الذي يحدد إطار تنظيم القطاع، والذي قال رئيس لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ Tim Scott إنه متجه إلى تصويت جديد الأسبوع المقبل.

ترامب عُزل مرتين سابقًا

سبق أن عُزل ترامب مرتين خلال ولايته الأولى؛ الأولى في عام 2019 بتهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس على خلفية مزاعم الضغط على أوكرانيا للتدخل في انتخابات 2020.

أما العزل الثاني فكان في منتصف يناير 2021، قبل أيام من مغادرته المنصب عقب خسارته أمام جو بايدن، بتهمة التحريض على التمرد بعد أحداث اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير من ذلك العام.

وفي المرتين، برّأه مجلس الشيوخ.

وقد يبرّئ مجلس الشيوخ ترامب مرة ثالثة إذا عُزل مجددًا، إذ تُظهر تقديرات Polymarket احتمالًا بنحو 67% لاحتفاظ الجمهوريين بالسيطرة على مجلس الشيوخ في انتخابات التجديد النصفي.

لكن إذا سيطر الديمقراطيون على مجلس النواب، فقد يؤدي تمرير العزل إلى تعبئة معارضة واسعة لأجندة ترامب وإغراق الكونغرس في حالة من الجمود التشريعي.

وألمح عدد من الديمقراطيين، من بينهم النائب Sean Casten والسيناتور Jon Ossoff، إلى أن ترامب ينبغي عزله بسبب تعاملاته المرتبطة بالعملات الرقمية، والتي شملت استضافة عشاء خاص لكبار حاملي عملته الميمية.

كما واجه ترامب معارضة داخل حزبه بشأن خططه المتعلقة بالكريبتو؛ إذ عرقلت كتلة محافظة من الجمهوريين العام الماضي تمرير حزمة من مشاريع القوانين المرتبطة بالقطاع، ما لم يُضَف حظر على العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية.

ورغم التوصل آنذاك إلى اتفاق لإضافة هذا الحظر إلى مشروع قانون دفاعي “لا بد من تمريره” لكسب دعمهم، تراجع قادة الحزب الجمهوري لاحقًا وأقرّوا قانون تمويل الدفاع من دون حظر العملات الرقمية للبنوك المركزية، ما أثار غضب بعض أعضاء الحزب.